Alexis Mac Allister: Liverpool achève le transfert du milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde de Brighton | Nouvelles du football

Liverpool a finalisé la signature du milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde Alexis Mac Allister de Brighton.

L’international argentin, qui était l’une des stars de Qatar 2022, déménage à Anfield pour ce qui est censé être pour un montant initial d’environ 35 millions de livres sterling. Des sources suggèrent qu’il pourrait atteindre 55 millions de livres sterling.

Mac Allister, qui a été signé d’Argentinos Juniors, a passé quatre ans à Brighton, dont deux périodes de prêt dans son pays natal.

Sky Sports Nouvelles comprend qu’il a été identifié comme une cible clé pour Liverpool avant la Coupe du monde et le club apprécie sa polyvalence.

S’adressant au site officiel de Liverpool, il a déclaré: « C’est incroyable. C’est un rêve devenu réalité, c’est incroyable d’être ici et j’ai hâte de commencer.

« Je voulais être dans [from] le premier jour de pré-saison, donc c’est bien que tout soit fait. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers.

« Ce fut une année fantastique pour moi – la Coupe du monde, ce que nous avons réalisé avec Brighton – mais maintenant il est temps de penser à Liverpool et d’essayer d’être un meilleur joueur et un meilleur être humain chaque jour. »

L’arrivée du joueur de 24 ans devrait commencer ce qui s’annonce comme un été chargé à Anfield, Jurgen Klopp cherchant à rafraîchir une équipe qui a raté la qualification en Ligue des champions cette saison.

Alexis Mac Allister a joué un rôle clé dans la campagne réussie de l’Argentine pour la Coupe du monde au Qatar





Le milieu de terrain est un besoin particulier pour Liverpool, avec Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain et James Milner quittant tous le club avec l’expiration de leurs contrats, tandis qu’Arthur Melo reviendra à la Juventus à la fin de son contrat de prêt.

Milner est sur le point de déménager à Brighton, avec son passage à l’Amex presque terminé.

Comment Mac Allister pourrait aider Liverpool à reconstruire le milieu de terrain

Adam Bate de Sky Sports :

Le milieu de terrain de Liverpool est scruté depuis un certain temps, considéré comme la cause profonde de son déclin. La révision offre une solution à leurs problèmes. L’acquisition de Mac Allister pourrait s’avérer être un moment important pour Jurgen Klopp.

L’international argentin a du pedigree. Déjà vainqueur de la Coupe du monde, le milieu de terrain de 24 ans a fait ses preuves en Premier League à Brighton et possède l’étendue des compétences qui font de lui un candidat idéal pour les exigences de Liverpool.

C’est pourquoi Jude Bellingham a longtemps été considéré comme la solution. À son meilleur, un milieu de terrain Klopp comprend des joueurs qui peuvent défendre et attaquer, tacler, passer et tirer. Mac Allister peut faire tout cela. S’adressant à lui en janvier, il était parfaitement conscient de sa propre flexibilité de position.

« Je dis toujours que j’aime être en contact avec le ballon », a-t-il déclaré Sports du ciel. « Plus je suis près du ballon, mieux je me sens. J’aime jouer en tant que milieu de terrain. Peu importe que ce soit en 6, 8 ou 10. J’ai grandi en 10. Mais ensuite j’ai compris que je pourrais jouer à plus de postes.

« Je pense qu’il est important pour le joueur moderne de pouvoir jouer à différents postes pour donner à l’équipe et au manager différentes options. Si vous me demandez, je dirais qu’aujourd’hui je me sens plus à l’aise en tant que 8, mais je sais que je peux jouer comme un 6 ou un 10. »

Merson: Mac Allister serait formidable pour Liverpool

Image:

Mac Allister déménage à Anfield après quatre ans à Brighton





Paul Merson de Sky Sports :

« Si Liverpool doit se battre pour la ligue ainsi que pour les quatre premiers, obtenir Mac Allister serait une excellente signature. C’est un joueur de haut niveau, un vainqueur de la Coupe du monde et il a eu une énorme influence dans ce tournoi.

« C’est un très bon joueur, une influence très apaisante sur le terrain. Il garde le ballon et le fait tourner, et me rappelle un peu un Ilkay Gundogan sans les buts.

« C’est un type de joueur différent de Jude Bellingham qu’ils voulaient auparavant, Bellingham avancerait un peu plus, mais Mac Allister fait très, très bien les choses simples.

« Les gens pourraient dire, ‘Oh, les trucs simples?’ mais il n’y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça. »