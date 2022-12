Alexis Mac Allister: l’Argentine et Brighton jouent avec Lionel Messi, les objectifs de la Coupe du monde et le développement à Brighton | Nouvelles du football

Le milieu de terrain de Brighton Alexis Mac Allister est devenu un habitué de l’équipe première avec l’Argentine, mais cela a été tout un voyage…

Le joueur de 23 ans est arrivé détendu pour son interview exclusive avec Sports du ciel le mois dernier après un petit-déjeuner rapide et une tasse de thé maté sud-américain – le jour où son inclusion dans l’équipe mondiale a été confirmée.

Mac Allister a remporté trois titularisations successives au Qatar depuis la défaite choc 2-1 face à l’Arabie saoudite – remportant les trois victoires et marquant son premier but pour l’Argentine lors de la victoire 2-0 contre la Pologne – et affrontera désormais les Pays-Bas en quart de finale. le vendredi.

Humble et engagé, le milieu de terrain est l’une des étoiles montantes de la Premier League et, maintenant, reconnu sur la scène mondiale d’élite – mais comment est-il arrivé ici ?

Image:

Mac Allister et ses coéquipiers célèbrent le but de Lionel Messi contre l’Australie en huitièmes de finale





Mac Allister n’a été un habitué de Brighton que depuis le milieu de la saison dernière, mais a été sur les radars d’élite pendant la majeure partie de sa carrière professionnelle – faisant ses débuts internationaux seniors il y a trois ans alors qu’il exerçait son métier à Buenos Aires.

Les Seagulls l’avaient acheté pour seulement 7 millions de livres sterling six mois plus tôt et l’avaient prêté à Argentinos Juniors pour le reste de la campagne, avant de sanctionner un prêt de six mois avec Boca Juniors au début de 2019/20.

Y avait-il alors de l’intérêt d’autres clubs dans les meilleures ligues européennes à l’époque ? “Pas vraiment”, révèle-t-il. “Je jouais avec Argentinos Juniors et Brighton est venu en Argentine.

“Ils ont parlé avec moi et mon agent, et ont dit que j’étais l’un des meilleurs joueurs U21 avec les meilleurs chiffres – parce que Brighton travaille beaucoup avec les chiffres et les statistiques. J’ai fait le bon choix en venant ici.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nathan Ake et Jurrien Timber se tournent vers le quart de finale de la Coupe du monde des Pays-Bas contre l’Argentine avec le but de Dennis Bergkamp contre eux en 1998 vivant longtemps dans la mémoire tandis que l’attention se tourne également vers Lionel Messi.



Mac Allister a été élevé dans une famille de footballeurs, avec son père, Carlos, jouant pour les Argentinos, Boca, le Racing Club et l’Argentine. Ses deux frères aînés, Kevin et Francis, sont également des footballeurs de haut niveau dans son pays natal.

“Je jouais au football [almost from birth]”, dit-il. “Tout tourne autour du football avec ma famille, nous le regardons et en parlons. Nous aimons le foot.

“En grandissant, j’ai regardé Juan Roman Riquelme parce que je soutenais Boca Juniors et il y jouait. Il était incroyable. J’aimais beaucoup Pablo Aimar aussi, et bien sûr, Messi est aussi un héros.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le défenseur néerlandais Virgil van Dijk salue Lionel Messi avant leur quart de finale de la Coupe du monde contre l’Argentine vendredi et dit qu’ils doivent profiter au maximum de l’occasion et faire un pas de plus vers leur rêve de remporter la compétition.



L’Argentin a signé un nouveau contrat en octobre pour prolonger son séjour à l’Amex jusqu’en 2025 au moins. Alors qu’est-ce qui l’a convaincu d’engager son avenir immédiat dans le club de la côte sud ?

“Les gens autour du club sont incroyables, mes coéquipiers, le nouveau manager et le nouveau staff”, dit-il. “Ce sont quelques-unes des choses qui m’ont mis à l’aise ici.

“Bien sûr, aussi le désir de gagner et de s’améliorer en tant que club et en tant qu’équipe. C’est un grand club et cela se voit dans le tableau. Nous sommes bien placés maintenant et nous jouons un très bon football.”

Ils ont parlé avec moi et mon agent et ont dit que j’étais l’un des meilleurs joueurs U21 avec les meilleurs chiffres – parce que Brighton travaille beaucoup avec les chiffres et les statistiques.

Le style de vie de la ville balnéaire animée a-t-il également joué un rôle ? “Pour être honnête, je ne fais pas grand-chose! Je rentre juste à la maison, vais sur le canapé, bois du maté et regarde le football et écoute les gens parler de football.

“Je suis un fan de football, j’essaie toujours de voir où je peux m’améliorer. Essayez de vous reposer et d’être professionnel et, bien sûr, profitez d’être avec ma petite amie et ma famille quand ils sont ici.”

Le milieu de terrain est d’origine écossaise et irlandaise et porte un nom de famille similaire à celui de l’ancienne star de Premier League et international écossais Gary McAllister. Il plaisante: “Quand nous avons joué contre Villa, il est venu me voir et nous avons discuté du nom de famille et de tout – mais nous ne savons pas si nous avons une relation!”

Comme son homonyme, Alexis acquiert la réputation de marquer des buts étonnants – mais les chiffres suggèrent que sa plus grande force réside en fait dans son travail défensif.

Le courage du milieu de terrain

Mac Allister se classe troisième de la Premier League pour avoir repris possession du ballon dans le tiers médian du terrain cette saison, dépassé uniquement par les milieux de terrain défensifs Declan Rice et Rodri.

Cela ne s’arrête pas là : il se classe également quatrième pour les tacles dans toutes les positions et 15e de la division pour avoir remporté des duels 50/50. Parmi les milieux de terrain, seuls six joueurs ont surpassé plus d’adversaires.

“J’ai développé cette partie de mon jeu à Brighton, avec Graham [Potter]surtout, ajoute-t-il. Le staff travaille vraiment bien sur les phases défensives, donc j’ai beaucoup appris et je leur en suis très reconnaissant car je pense que je suis un meilleur joueur. [as a result].”

Et ces mondains ?

Le joueur de 23 ans s’est assuré une place régulière dans le onze de départ après avoir marqué un doublé contre Everton la saison dernière, le deuxième but étant désigné comme prétendant au but du mois.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Brighton contre Everton en Premier League



“Ce match a été un tournant”, admet-il. “Je ne jouais pas beaucoup cette saison-là, mais le 26 décembre, contre Brentford, nous avions quelques joueurs avec Covid, donc j’ai eu une chance contre eux. Ma famille était ici, donc cela m’a aidé à jouer et à profiter. Ensuite, nous J’ai joué à Everton et j’ai marqué deux buts. C’était une très belle journée.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alexis Mac Allister pensait avoir marqué une volée époustouflante jusqu’à ce que VAR annule le but pour hors-jeu



Et puis il y a eu la victoire 5-2 contre Leicester en septembre de cette année lorsque l’Argentin s’est vu refuser un triplé lorsque VAR a inscrit un sensationnel prétendant au but de la saison après qu’Enock Mwepu ait été jugé en position de hors-jeu quand le coup franc a été joué – avant que Mac Allister ne tire à la maison un deuxième ballon de manière spectaculaire sur la demi-volée.

“Ce but refusé était le plus beau but que j’ai jamais marqué”, estime-t-il. “Je ne pense pas que je marquerai un jour un but comme celui-là mais, malheureusement, ils l’ont refusé.”

Cependant, il a répondu à cette déception quelques minutes plus tard en envoyant un penalty, avant de couronner l’affichage de l’homme du match avec un coup franc à la Kevin De Bruyne.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alexis Mac Allister marque un superbe coup franc pour assurer une impressionnante victoire 5-2 sur Leicester



La vie sous De Zerbi

L’ascension de Brighton sur les échelons a été réalisée avec un style de jeu expansif, progressif et attrayant sous l’ancien manager Graham Potter – qui a été prisé des Seagulls pour remplacer Thomas Tuchel à Chelsea en septembre, avec l’ancien manager de Sassuolo et Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi repêché pour remplacer l’Anglais sortant.

“Il y a quelques différences [between the managers]”, dit-il. “Les deux aiment presser haut et construire à partir de l’arrière, mais Roberto veut comprendre qui presse, pour ensuite savoir où se trouve l’homme de réserve. C’est quelque chose sur quoi nous devons travailler. Nous arrivons à cette idée.

“Avec la gestion des hommes, Graham était peut-être un peu” plus gentil “”, dit-il sans critiquer ni l’un ni l’autre. “Ils sont différents, tous deux de très bons managers. Je suis aussi très content de Roberto.

“[I drop deeper under] Roberto parce qu’il veut que nous construisions depuis l’arrière et quand ils pressent, essayons d’aller vite au but. Alors peut-être que nous jouons plus profondément pour attirer la pression et ensuite [counter].”

Espoirs de la Coupe du monde et jouer avec Messi

Après un exil de deux ans et demi de l’équipe nationale, Mac Allister a obtenu un rappel pour les derniers matchs de qualification de la Coupe du monde en mars de cette année et a disputé cinq de leurs six matchs menant à la Coupe du monde. Il semble maintenant être un pilier du onze de départ argentin.

Lors de la Coupe du monde, Lionel Scaloni a déployé Mac Allister dans un rôle légèrement plus avancé avec moins de responsabilités défensives – mais les Argentins ont également été largement dominants et poussés haut de gamme depuis le match d’ouverture du tournoi.

Jouer avec Messi est un rêve. C’était incroyable la première fois. Pour être honnête, en dehors du terrain, je ne parle pas trop avec lui car je suis un gars très timide et je ne veux pas le déranger !

“Je pense que le Brésil est une équipe nationale très forte, la France et l’Angleterre ont de très bons joueurs, mais il y a beaucoup de très bonnes équipes”, ajoute-t-il. “Ce sera une Coupe du monde très difficile et je ne pense pas que nous soyons favoris, mais ce sera difficile pour tout le monde.

“Jouer avec Messi est un rêve. C’était incroyable la première fois. Pour être honnête, en dehors du terrain, je ne parle pas trop avec lui parce que je suis un gars très timide et je ne veux pas le déranger !

“Il est vraiment gentil, calme, il a de bonnes relations avec tout le monde, donc c’est incroyable de l’avoir, qu’il soit argentin et, espérons-le, ce ne sera pas sa dernière Coupe du monde.”

En effet, tous ses favoris s’affronteront en quart de finale : le Brésil, l’Angleterre et la France. Pendant ce temps, l’Argentine doit vaincre les Pays-Bas vendredi pour réserver sa place en demi-finale – et s’attendre à ce que Mac Allister tire à nouveau les ficelles du milieu de terrain.

Suivez les Pays-Bas contre l’Argentine sur les plateformes numériques Sky Sports vendredi; coup d’envoi 19h