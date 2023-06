Alexis Mac Allister de Liverpool: Jurgen Klopp clé de la signature

Jurgen Klopp est une « raison très importante » pour laquelle Alexis Mac Allister a choisi de signer pour Liverpool, a déclaré le milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde à ESPN Argentina.

Mac Allister, 24 ans, était une cible de transfert pour Chelsea et Manchester United, mais a rejoint les Reds lors d’un transfert permanent de Brighton la semaine dernière après avoir parlé avec le manager de Liverpool, Klopp.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« J’ai eu l’occasion de parler avec lui [Klopp] », a déclaré Mac Allister. « C’était l’une des raisons les plus importantes pour lesquelles j’ai pris la décision si tôt dans la fenêtre de transfert. J’ai vu son envie de m’avoir et son envie de continuer à gagner des titres pour le club, donc pour moi c’était très important.

« Nous avons parlé du football, de sa vision et de son souhait que le club continue de grandir et de remporter des championnats. »

L’international argentin a été une figure clé de Brighton, marquant 12 buts et en inscrivant trois autres la saison dernière pour aider le club à se qualifier pour la première fois en Ligue Europa.

Mac Allister, 24 ans, a également impressionné lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, commençant dans tous les matches de l’Argentine sauf un alors qu’ils remportaient la compétition pour la première fois depuis 1986. L’ancienne star de Boca Juniors est déterminée à avoir un grand impact à Anfield.

Alexis Mac Allister a terminé son transfert de Brighton à Liverpool avec un contrat de cinq ans la semaine dernière. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

« Je suis à un très bon stade de ma carrière », a déclaré Mac Allister. « Je veux profiter au maximum de cette opportunité. Arriver dans l’un des plus grands clubs du monde et le plus grand d’Angleterre est une grande joie et un rêve pour moi. Je pense que rejoindre Liverpool était la bonne étape pour moi. , non seulement à cause du présent mais à cause de l’histoire qu’il a et de la passion qu’il transmet.

« Liverpool est la Boca [Juniors] d’Angleterre. J’ai hâte de jouer là-bas. »

Mac Allister sait qu’il sera difficile de concourir pour les honneurs contre Manchester City.

L’équipe de Pep Guardiola a réalisé un triplé samedi, avec son premier trophée en Ligue des champions ajouté à ses succès en Premier League et en FA Cup.

« Ils montrent à chaque match à quel point ils sont une grande équipe et il est très difficile de les battre », a déclaré Mac Alister à propos de City. « Maintenant, ils joueront avec le statut de détenteurs de la Ligue des champions et chaque équipe voudra plus que jamais les battre. Ce sera une grande rivalité entre Liverpool et Manchester City, plus que les années précédentes. »

Mac Allister, quant à lui, pense que la décision de son coéquipier argentin Lionel Messi de rejoindre l’Inter Miami CF aura un impact majeur sur la Major League Soccer.

Le capitaine argentin, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain expire le 30 juin, a refusé les offres de l’ancien club de Barcelone et de l’Arabie saoudite.

« Les décisions sont très personnelles et s’il les a prises, c’est parce qu’il ressent cela et pense que c’est la meilleure chose pour sa vie et sa carrière », a déclaré Mac Allister. « J’espère que je pourrai en profiter beaucoup. C’est une ligue qui s’est développée et que de nombreux joueurs ont envie d’y jouer, donc je ne doute pas que cela donnera à la MLS un saut de qualité. »