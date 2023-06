Alexis Mac Allister à Liverpool: la reconstruction du milieu de terrain de Jurgen Klopp aidée par ses qualités avec et sans ballon | Nouvelles du football

Le milieu de terrain de Liverpool est scruté depuis un certain temps, considéré comme la cause profonde de son déclin. La révision offre une solution à leurs problèmes. L’acquisition d’Alexis Mac Allister pourrait s’avérer être un moment important pour Jurgen Klopp.

L’international argentin a du pedigree. Déjà vainqueur de la Coupe du monde, le milieu de terrain de 24 ans a fait ses preuves en Premier League à Brighton et possède l’étendue des compétences qui font de lui un candidat idéal pour les exigences de Liverpool.

C’est pourquoi Jude Bellingham a longtemps été considéré comme la solution. À son meilleur, un milieu de terrain Klopp comprend des joueurs qui peuvent défendre et attaquer, tacler, passer et tirer. Mac Allister peut faire tout cela. S’adressant à lui en janvier, il était parfaitement conscient de sa propre flexibilité de position.

« Je dis toujours que j’aime être en contact avec le ballon », a-t-il déclaré Sports du ciel. « Plus je suis près du ballon, mieux je me sens. J’aime jouer en tant que milieu de terrain. Peu importe que ce soit en 6, 8 ou 10. J’ai grandi en 10. Mais ensuite j’ai compris que je pourrais jouer à plus de postes.

« Je pense qu’il est important pour le joueur moderne de pouvoir jouer à différents postes pour donner à l’équipe et au manager différentes options. Si vous me demandez, je dirais qu’aujourd’hui je me sens plus à l’aise en tant que 8 mais je sais que je peux jouer comme un 6 ou un 10. »

Rien n’illustre aussi efficacement la combinaison de qualités de Mac Allister que sa présence parmi les 10 meilleurs joueurs de la Premier League pour les deux passes décisives. et possession gagnée dans le tiers médian du terrain. Ce sont des listes qui présentent des types très différents.

Bruno Fernandes et Kevin De Bruyne sont en tête de liste pour la plupart des balles traversantes, mais ont récupéré le ballon loin d’être aussi souvent que Mac Allister. Rodri et Declan Rice sont en tête de liste pour la possession gagnée mais ont réussi six balles en profondeur entre eux. Mac Allister en a fait 15.

Il se classe également parmi les 10 meilleurs pour la possession remportée dans le dernier tiers. Klopp a affirmé un jour que la contre-pression est plus efficace que n’importe quel meneur de jeu avant de changer un peu sa position en signant l’expert du ballon traversant Thiago. Pourquoi pas quelqu’un qui sait faire les deux ?

Image:

Les statistiques d’Alexis Mac Allister pour Brighton lors de la saison de Premier League 2022/23





Regarder vers l’avenir, c’est aussi regarder en arrière.

« Notre identité est l’intensité. » C’était la phrase désormais célèbre prononcée par le directeur adjoint de Liverpool, Pep Lijnders, lors de la saison victorieuse du club en Premier League. Lijnders a même nommé son livre Intensité si important est-il pour l’équipe de Jurgen Klopp.

Il était révélateur que lorsque Klopp félicitait ses joueurs après leur victoire 7-0 contre Manchester United en mars, il ne se concentrait pas sur les buts mais sur le pressing de Harvey Elliott. C’est, a-t-il expliqué, ce qui avait valu à l’adolescent sa place dans l’équipe.

« Harvey a joué un match de haut niveau l’autre soir contre les Wolves, il a eu le résultat de contre-pression le plus élevé de tous les joueurs cette saison en Premier League, donc si ce n’est pas une qualification pour recommencer, je n’en connais pas, pour être honnête. «

Il est fascinant que Klopp considère comme allant de soi qu’une telle métrique soit peut-être la plus vitale de toutes.

Liverpool a ses propres statistiques internes qui incluront des définitions sur mesure de ce qui est qualifié de contre-presse, mais Sports du ciel avoir accès à la Deuxième spectre des données qui peuvent nous rapprocher un peu plus de ce que Klopp voit.

Cet outil définit la pression comme étant appliquée soit directement à l’adversaire en possession, soit indirectement aux receveurs potentiels de la passe. Il s’agit d’une situation de contre-pression si la pression commence dans les deux secondes suivant le début de la possession en jeu ouvert.

Mac Allister a enregistré 328 contre-presses pour Brighton la saison dernière, plus que n’importe quel milieu de terrain de Liverpool. Son total de 70 plaqués en Premier League était également plus élevé que n’importe quel joueur portant un maillot de Liverpool, ce qui indique cet élément combatif de son jeu.

S’adressant à Mac Allister à ce sujet, il a expliqué que ses chiffres défensifs impressionnants faisaient tous partie d’un changement de mentalité.

« Le côté défensif est plus sur la décision d’aller appuyer et de plaquer et de récupérer le ballon, de vouloir le récupérer », a-t-il déclaré. Sports du ciel. « C’est plus une question de décision que de position. Il s’agit de ce désir de récupérer le ballon. C’est quelque chose que j’ai beaucoup amélioré. »

Image:

Heatmap et sonar de passage d’Alexis Mac Allister pour la saison 2022/23





C’est cet aspect, tout autant que le talent technique indéniable de Mac Allister, qui pourrait être crucial. Comparé à l’équipe championne de Klopp, ce Liverpool autorise plus de passes par action défensive et récupère le ballon plus loin du but adverse.

Une certaine intensité a été perdue.

« Ils sprintaient sur tout le terrain, mais je ne vois pas Liverpool sprinter et fermer les gens, ce n’est pas une équipe de Jurgen Klopp que je vois maintenant », a déclaré l’ancien défenseur de Liverpool et Sports du ciel l’expert Jamie Carragher avait dit de l’équipe en janvier.

On se souvient de la conférence de presse d’octobre 2019 lorsque Lijnders a fait ce commentaire sur l’intensité de Liverpool comme étant leur identité. S’exprimant après une victoire importante contre Tottenham, il a poursuivi en expliquant pourquoi ce travail hors du ballon était essentiel.

« Toute l’attention va à la partie offensive », a déclaré Lijnders. « La différence a été faite dans les 30% où nous n’avions pas le ballon, dans la façon dont nous étions constamment protégés, dans notre concentration et notre intensité lorsque nous avons perdu le ballon. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match nul 4-4 de Liverpool avec Southampton



Sans cette protection, la structure de Liverpool a été compromise. Même Virgil van Dijk a été blâmé, mais c’est ce manque de pression sur le ballon qui l’a rendu vulnérable. Liverpool a concédé 103 grandes occasions la saison dernière. Seuls Leeds et Fulham concède plus.

Image:

Liverpool a concédé beaucoup plus de grandes occasions que ses rivaux lors de la saison 2022/23





Les caractéristiques du personnel ayant changé et sans aucun doute influencées par le succès de Manchester City et d’Arsenal, Klopp a trouvé une solution de rechange en fin de saison en déplaçant Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain dans un rôle hybride.

Ce n’était pas la solution parfaite mais c’était certainement un succès mitigé, aidant Liverpool à terminer la saison sur une série de 11 matchs sans défaite en Premier League. Il a fourni plus de stabilité contre la contre-attaque et a encouragé la créativité d’Alexandre-Arnold.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les plus grandes passes décisives de Trent Alexander-Arnold pour Liverpool



La forme 3-2-5 a également eu un effet d’entraînement sur le milieu de terrain de Liverpool. Jordan Henderson s’est retrouvé dans un rôle inhabituellement avancé. Curtis Jones s’y est épanoui. C’est une position à partir de laquelle Mac Allister pourrait également prospérer, opérant dans le demi-espace de ce canal gauche.

L’avantage de Mac Allister est qu’il est un atout de toute façon. Si Klopp recherche un autre type de milieu de terrain pour opérer dans cette zone, il est naturel là-bas. Si Klopp espère retrouver l’intensité d’autrefois, il peut également être un moteur pour cela.

Il ne résoudra pas cela seul. Mais Alexis Mac Allister peut vous aider.