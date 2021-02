Alexis, le mari de Serena Williams, met fin au débat sur le «plus grand athlète»

Alors que la victoire est capitale et s’ajoute aux six victoires du joueur de football au Super Bowl (2002, 2004, 2005, 2015, 2017 et 2019), n’oublions pas que Serena compte actuellement 39 championnats en simple, double et double mixte à son actif.

Avec Alexis, Internet ne laissera personne oublier le pouvoir de l’athlète. « @Serenawilliams de 39 ans Wow. Nous avons passé des semaines à parler de l’incroyable Tom Brady », a écrit un Twitter utilisateur. « Il le mérite. Elle aussi. Serena est un phénomène. Elle est en quarts de finale au #AusOpen. Nous avons toujours la possibilité de regarder ce talent une fois dans une vie … ne le manquez pas. » Un autre ajoutée, « Donc, nous avons réglé le débat, non? Tom Brady est impressionnant, mais @serenawilliams est le GOAT. »