Alexis Lafrenière propulse les Rangers de New York contre le Wild du Minnesota

NEW YORK – Il n’a fallu qu’un seul jeu pour réveiller les Rangers de leur sommeil de milieu de match.

Et cela venait de quelques suspects habituels.

L’alchimie naissante entre Alexis Lafrenière et Artemi Panarin s’est manifestée tout au long du premier mois de la saison 2023-24, le duo French Bread réalisant un autre jeu clé jeudi soir.

Une course à deux contre un a permis à Panarin de donner le feu vert à Lafrenière dans une victoire de 4-1 contre le Wild du Minnesota au Madison Square Garden, ce qui en fait un impressionnant 10 victoires pour ces Rangers lors de leurs 13 premiers matchs.

«J’essayais simplement de patiner aussi vite que possible et de m’ouvrir», a déclaré Lafrenière avec un sourire. “Le pain a fait une très belle pièce. Je n’ai pas eu grand-chose à faire dessus.”

Cela s’est terminé par une soirée de trois points pour le modeste jeune attaquant, qui occupe désormais le troisième rang de l’équipe derrière Chris Kreider et Panarin avec cinq buts.

Cela fait partie d’une évolution continue pour un joueur de 22 ans dont la confiance semble être à un niveau record.

«Je me sens bien», a déclaré Lafrenière plus tôt cette semaine. “J’ai eu quelques bons matchs, je pense. J’essaie juste de rester constant.”

Ce n’est pas une coïncidence si cette hausse se produit alors qu’il joue sur l’aile opposée à Panarin, qui connaît maintenant une séquence de 13 matchs consécutifs avec au moins un point et a été le meilleur joueur des Rangers pour commencer la nouvelle saison.

«Nous sommes de plus en plus à l’aise», a déclaré Lafrenière. “Évidemment, il ne joue pas de la même manière que tout le monde. J’essaie juste d’apprendre ce qu’il aime faire là-bas. … Il est probablement l’un des meilleurs passeurs de la ligue, donc pour moi, c’est juste d’être sur mon timer, d’essayer de m’ouvrir et d’essayer de créer une voie de tir. »

En gardant les choses simples, leur trio – qui a commencé la saison centré par Filip Chytil, mais est passé à Vincent Trocheck depuis que Chytil a atterri dans la réserve des blessés en raison d’une blessure au haut du corps la semaine dernière – est devenu la source la plus fiable des Rangers de cinq- sur cinq infractions.

En trio, ils ont dominé le Wild, 14-1, selon Natural Stat Trick.

“Ils pensent la même chose, et je pense qu’ils ont beaucoup d’habiletés qui s’harmonisent et se connectent sur la glace”, a déclaré l’entraîneur-chef Peter Laviolette à propos de Lafrenière et Panarin. “Alexis pense que le jeu consiste à créer des jeux, à créer de l’espace et à trouver des zones pour générer de l’offensive. Et quand vous avez deux gars qui peuvent se lire et se nourrir l’un de l’autre, cela peut devenir dangereux.

“Pour moi, Artemi semble être un joueur avec qui il est plus facile de jouer parce qu’il a la rondelle et il fait bouger les choses. Si vous pouvez trouver des espaces et trouver des zones, vous pouvez générer.”

La soirée mémorable de Louis Domingue

Avant de faire sa première apparition dans la LNH en 18 mois, Louis Domingue a été convoqué par un gardien légendaire se préparant à faire son début de carrière n°965.

Son compatriote Marc-André Fleury, originaire du Québec, l’a rencontré au centre de la glace pendant l’échauffement et lui a transmis un message que Domingue n’oubliera pas de sitôt.

“Il est venu me voir et m’a dit : ‘C’est assez rare que deux Français puissent jouer l’un contre l’autre de nos jours dans la LNH, alors donnons-leur un bon spectacle'”, a-t-il déclaré. “Je pensais qu’il l’avait fait, et je pense que j’ai aussi joué mon rôle. C’était génial de sa part de venir me voir.”

Domingue a certainement tenu sa part du marché.

Pressé de prendre ses fonctions en raison des blessures d’Igor Shesterkin et de Jonathan Quick, il a été plus précis que quiconque aurait pu s’attendre d’un gardien de troisième rang qui n’avait pas vu d’action dans la LNH depuis le 13 mai 2022.

Le joueur de 31 ans a montré pourquoi les Rangers ont décidé de le signer il y a deux étés, peu de temps après qu’il les ait presque évincés des séries éliminatoires de 2022 alors qu’il jouait pour les Penguins de Pittsburgh. Il a terminé avec 26 arrêts, dont 14 au cours d’une deuxième période au cours de laquelle New York a été largement dominé.

«J’ai juste essayé de passer les cinq premières minutes», a déclaré Domingue, qui participait à sa 143e apparition en carrière dans la LNH. “C’était une de mes clés par expérience. Quand on n’a pas joué dans la LNH depuis un moment, il faut y aller, il faut s’adapter au rythme de jeu, à la circulation, à la lourdeur des gars devant. le filet. Donc, il s’agissait pour moi de m’en sortir dès le premier instant, puis de construire dessus et d’essayer de mettre les pieds sous moi.

Louis Domingue :Les blessures d’un gardien obligent les Rangers à se tourner vers un ancien ennemi

Pour couronner sa soirée de conte de fées, Domingue a été comblé d’appels de “Louuuu !” de la foule du Garden lors des présentations et après à peu près chaque sauvegarde.

“Je suppose que j’ai un nom facile à chanter”, a-t-il plaisanté. “C’était une expérience géniale. J’aurais aimé que mes enfants soient là pour voir ça, mais je sais qu’ils regardaient à la maison. J’espère pouvoir en partager une avec eux assez tôt.”

Shesterkin a maintenant raté trois matchs consécutifs en raison de douleurs non divulguées, tandis que Quick soigne une blessure au haut du corps qu’il a subie lors de la victoire 5-3 de mardi contre les Red Wings de Détroit.

Le prochain match des Rangers aura lieu dimanche à 19 heures contre les Blue Jackets de Columbus en visite, suivi d’une pause de six jours dans le calendrier. Il va de soi qu’ils laisseront leurs deux meilleurs gardiens se reposer longtemps en accordant à Domingue au moins un départ supplémentaire.

Il l’a mérité grâce à la performance de jeudi, ainsi qu’à l’admiration de ses coéquipiers pour avoir continué à poursuivre son rêve et être restés prêts.

“C’est génial pour des gars comme ça de pouvoir rester avec, de continuer à travailler et de se mettre en position d’avoir une opportunité comme celle-là”, a déclaré Blake Wheeler. “Non seulement avoir une opportunité, mais venir ici et jouer, la façon dont il a joué était incroyablement impressionnante. Nous ne gagnons pas ce soir sans lui, surtout dans cette deuxième période. Il s’est tenu sur la tête pour nous, alors chapeau à lui. C’était la star de la soirée, c’est sûr.”

Une histoire de deux périodes

Les deux premières périodes n’auraient pas pu se dérouler différemment.

Laviolette l’appelait « un conte de la bande ».

Les Rangers (10-2-1) ont dominé le premier match, devançant le Wild par une marge déséquilibrée de 14-2 tout en contrôlant la possession tout au long. Leur échec avant était étouffant, ce qui a empêché Minnesota de faire avancer les rondelles et a maintenu la pression sur Domingue.

Pendant ce temps, Trocheck les a inscrits tôt au tableau pour poursuivre son bon début de saison. Il a été une menace en échec avant, un solide défenseur et un solide homme de mise en jeu au cours de la plupart des 13 premiers matchs, et maintenant son jeu offensif s’intensifie.

Le centre de 30 ans a inscrit son troisième but lors des deux derniers matchs à 3 min 56 s, grâce à Erik Gustafsson qui a réalisé le jeu clé pour établir le score. Il a sauté une tentative de passe du défenseur du Wild Jake Middleton, puis l’a rapidement distribuée à Lafrenière, qui a trouvé Trocheck à l’emplacement haut.

“Il occupe tellement de postes précieux au sein de notre équipe”, a déclaré Laviolette à propos de Trocheck. “J’ai l’impression qu’il pourrait sauter par-dessus et jouer à l’aile sur la première ligne, ou il peut jouer au centre sur une ligne de contrôle. C’est juste un joueur vraiment polyvalent. Jeu de puissance, un premier gars à la porte en désavantage numérique, juste ses cinq ” -sur cinq minutes. Il fait beaucoup de choses là-bas, et il les fait très bien. “

Cela fait sept matchs consécutifs au cours desquels les Rangers ont marqué en premier, Barclay Goodrow mettant un point d’exclamation sur le départ rapide en frappant Brandon Duhaime dans un combat plus tard dans la période.

Mais quelque chose a radicalement changé dans la seconde.

Après avoir émaillé le Minnesota au cours des 20 premières minutes, les Blueshirts ont passé les 20 suivantes presque exclusivement coincés dans leur propre camp. Duhaime a pris une certaine revanche en décochant un tir de Brock Faber pour égaliser le score à 1-1 avec 7:27 à jouer dans la période, dans le cadre d’un avantage de 15-3 tirs au but pour le Wild lors de la deuxième séance. .

“Le sport d’équipe par excellence”

Il faut remercier Domingue d’avoir évité tout dommage supplémentaire, ce qui a permis à Lafrenière de reprendre son élan en faveur des Rangers après un discours d’encouragement mené par les joueurs à l’entracte.

«Nous discutons toujours entre les périodes, mais les joueurs dictent ce qui se passe», a déclaré Laviolette. “Je pense que vous orientez une conversation de temps en temps, mais j’ai vraiment aimé la réponse. Je ne pense pas que quiconque ait été satisfait de la seconde.”

Le but du feu vert est survenu à seulement 1 min 41 s du troisième tiers, suivi d’un but d’assurance de Wheeler plus tard dans la période. Il s’agissait de son premier but en tant que Ranger, le joueur de 37 ans admettant son soulagement après avoir retiré ce singe de son dos.

“Vous voulez avoir le sentiment de contribuer d’une manière ou d’une autre”, a-t-il déclaré. “Bien sûr, j’ai l’habitude de contribuer sur la feuille de match, mais avec notre équipe, ce n’est pas nécessairement ce dont nous avons besoin tous les soirs. Même si le but n’était pas entré, j’avais l’impression que notre ligne accélérait le rythme ce soir et apporter une contribution de cette façon. Mais certainement, c’était un bon moment pour marquer un but, pour prolonger l’avance en fin de troisième période.

Panarin a marqué le quatrième but des Blueshirts dans un filet désert, lui donnant un record d’équipe de 22 points (huit buts et 14 passes décisives) en 13 matchs.

New York a maintenant une fiche de 8-0-1 à ses neuf derniers matchs, malgré les trois derniers matchs sans Shesterkin, Chytil et le défenseur Adam Fox (blessure au bas du corps).

“Le hockey est le sport d’équipe par excellence”, a déclaré Wheeler. “Ce sont de jolis noms que vous venez de citer ici, et c’est ce qui rend notre équipe spéciale, c’est d’avoir des noms comme celui-là. Ces gars-là nous manquent certainement dans notre alignement, mais quel cadeau c’est d’avoir la profondeur que nous avons et d’être Je peux faire appel à Louis pour venir ici – un gars avec de l’expérience, et évidemment de l’expérience dans la réussite dans ce bâtiment. … C’est vraiment une bénédiction d’avoir autant de corps que nous avons ici qui peuvent faire le travail.

Vincent Z. Mercogliano est le reporter des Rangers de New York pour le réseau USA TODAY. Apprenez-en davantage sur son travail sur lohud.com/sports/rangers/ et suivez-le sur Twitter @vzmercogliano.