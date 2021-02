Alexis, la fille de Serena Williams, montre ses talents de tennis dans une vidéo adorable

En mettant de côté les arguments autour du népotisme, il est naturel que les enfants imitent souvent les talents de leurs parents. C’est particulièrement vrai dans des domaines comme les arts et les sports, où les enfants sont exposés à des activités dans lesquelles leurs parents ont excellé. De la même manière, il est évident que la fille de l’une des plus grandes personnalités du tennis prendrait des cours pour aiguiser son art. Dans une vidéo qui devient virale, Serena Williams a partagé un clip adorable et inspirant de sa fille de 3 ans pratiquant le tennis avec un entraîneur.

La fille de Williams s’appelle Alexis Olympia Ohanian Jr et peut être vue consacrer toute son attention à sa pratique du swing. Le coach aidant l’enfant est Patrick Mouratoglou. Williams, qui est 23 fois vainqueur du Grand Chelem, n’est rien de moins qu’une figure divine sur le terrain. Elle connaît la valeur de la pratique et du travail acharné et transmet clairement ces valeurs à sa fille.

L’entraîneur et Alexis sont du même côté du filet. L’entraîneur lance des balles à faible hauteur, compte tenu de la petite taille du jeune joueur. Elle soulève alors la raquette qui est presque sa propre taille et se balance de toutes ses forces. Même si elle rate un coup, la tentative est louable.

Williams, 39 ans, a posté la vidéo avec une légende, «Tennis Diaries».

La vidéo a plus de 359K likes sur Instagram et des milliers de commentaires et a accumulé plus de 3 millions de vues, dont beaucoup font l’éloge de l’enfant de 3 ans.

«Olympia va être la VÉRITÉ! #legacy », a noté un utilisateur. «Je ne peux pas attendre le jour où je la regarde dire que je me souviens quand elle est née. Sa maman était la chèvre», a déclaré un autre.

Williams est mariée à Alexis Ohanian, co-fondateur de Reddit et homonyme de leur fille. Williams elle-même a commencé à jouer à un très jeune âge de 4 ans, entraînée par son père Richard Williams, un maître du sport.

Selon CNN, lorsqu’elle a inscrit sa fille pour la première fois à des cours de tennis, elle a caché l’identité d’Alexis à l’instructeur. Elle a révélé ce fait dans une histoire Instagram l’année dernière qu’elle ne donnerait pas de cours de tennis à Alexis elle-même ainsi que le fait que «la dame (l’instructeur) n’a aucune idée que c’est ma fille, alors nous verrons comment cela se passe.