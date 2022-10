Alexis demande le divorce de Justin après le jour de la décision

Le moment que les fans de #MarriedAtFirstSight anticipent toujours s’est finalement produit, et un virage choquant du talon envoie des ondes de choc sur Internet. “Je ne veux pas m’en sortir, j’ai fini !” a déclaré l’une des mariées quelques heures seulement après avoir dit oui.

Au cours de la journée de décision de #MAFS, chaque couple s’est assis avec les experts et a partagé s’il souhaitait ou non rester marié ou divorcer.

Comme toujours, cela s’est avéré émouvant et intense, mais les actions d’un couple, en particulier, ont volé la vedette.

Après huit semaines de mariage, Justin et Alexis ont été contraints de décider de leur sort.

Ils ont été confrontés aux questions des experts sur les hauts et les bas et même sur l’intimité de leur mariage. Comme indiqué précédemment, Justin a déclaré qu’ils s’amusaient dans la chambre tandis qu’Alexis a déclaré qu’il “y avait du travail à faire”.

En fin de compte, le moment de vérité du jour de la décision est venu et Justin est passé en premier.

« Alexis, je sais que ça a été une montagne russe émotionnelle », a commencé Justin. “Il y a eu des moments où je vous ai fait vous sentir isolé et seul – et vous m’en voulez probablement à cause de mes actions. Cela étant dit, j’ai l’impression que tu me complètes à bien des égards et je vais continuer à découvrir des choses sur moi-même qui me seront bénéfiques en tant que personne à part entière.