Alexis Bellino, un ancien du « RHOC », révèle que son fils, Miles, est transgenre : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Cela fait peut-être un certain temps que l’ancien Vraies femmes au foyer du comté d’Orange étoile Alexis Bellin, 45 ans, est tombée sur nos écrans, mais le 25 octobre, elle s’est rendue sur son Instagram pour partager de belles nouvelles. La maman de trois enfants a partagé une photo avec son fils, Milles, 14 ans, et a écrit qu’il est ouvertement transgenre. “Hé le monde, c’est Miles. Mon fils transgenre. Il a maintenant un mois de moins que 15 ans, alors il a vu les questions et les commentaires faits à son sujet sur mon IG », a commencé la légende d’Alexis. “Miles a maintenant une voix et m’a demandé de faire ce post. J’avais arrêté de publier ces derniers mois en raison de cette transition dans la vie de Miles, mais il est maintenant prêt à “sortir” et à utiliser cette plateforme pour mettre fin à toute haine ou question.”

Suite Nouvelles des célébrités

La femme de 45 ans a écrit que pendant un certain temps, elle avait “refusé” de publier des photos de son fils, mais qu’il était “fatigué des erreurs de genre et de la confusion”, alors ils voulaient tous les deux clarifier les choses pour les fans. “Je ne peux pas imaginer la force et le courage qu’il a fallu à mon bébé pour faire ça, mais je suis extrêmement fière de lui et je veux que tout le monde comprenne que l’amour ne change pas dans ces situations. C’est de l’amour inconditionnel », a poursuivi la belle blonde. Elle a également partagé que Miles lui était apparu comme un “garçon transgenre” il y a plus de 16 mois. “Il l’a caché à tout le monde pendant un moment, mais finalement il est arrivé là où nous sommes en ce moment. À SA LIBERTÉ !”, a ajouté la star de la télévision.

Alexis a ensuite comblé Miles d’éloges et a clairement indiqué qu’elle était si fière de son petit homme. « Mon fils sourit maintenant naturellement pour la première fois depuis des années ! Mon fils aime maintenant les vêtements qu’il porte. Mon fils peut respirer en sachant qu’il peut être lui-même. Mon fils s’illumine à chaque fois qu’un étranger l’appelle “il”. Mon fils court avec les garçons. Mon fils peut vraiment SENTIR », a-t-elle écrit. Alexis a continué d’ajouter que désormais Miles peut vivre “toute sa vie pour vivre comme il se doit”. Et la maman ours est prête à bloquer et à supprimer “toute haine sur mes réseaux sociaux”.

La Hôpital général actrice, qui était auparavant mariée à Jim Bellino de 2005 à 2018, a précisé à ses abonnés que son objectif était « d’apporter la paix, le bonheur et l’unité ». Elle a conclu sa déclaration en remerciant tout le monde pour leur soutien et leur amour au fil des ans. «Je soutiens à 100% mon fils. J’espère que vous le serez aussi. Je vous aime tous. Merci de m’avoir soutenu, moi et ma famille, à travers toutes nos nombreuses transitions au fil des ans. Ce monde a besoin de plus d’amour et de gentillesse », a écrit Alexis.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Sa section de commentaires est maintenant remplie d’une pléthore de mots de soutien et de gentillesse de la part de ses abonnés et de son ancien RHOC costars, y compris un commentaire de Heather Dubrow, 53 ans, qui a également plusieurs enfants LGBT. “Si courageux et incroyable – nous vous aimons tous les deux”, a déclaré le Le monde de Heather Dubrow hôte a écrit. le mari de Heather, Terry Dubrowa également écrit: “Brave et belle.”

Après son divorce avec Jim, Alexis est partie et s’est fiancée au producteur de films, Andy Bohn, en 2020. Elle a fait l’annonce via Instagram et a écrit: “Une bonne chose est en fait sortie de 2020. Oui, @acbohnz. Je suis tout à vous.” Alexis et son ex partagent également deux autres enfants : James16 ans, et la sœur jumelle de Miles, 14 ans.