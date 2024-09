Alexis Bellino dit qu’elle apportera des « reçus » de Shannon Beador à la réunion de « RHOC »

Alexis Bellino a ses « recettes » prêtes.

La star de « Real Housewives of Orange County », 47 ans, a déclaré au podcast « Virtual Reali-Tea » de Page Six qu’elle ne publierait pas ses images présumées de son ennemie à l’écran Shannon Beador, mais qu’elle apporterait davantage de preuves pour combattre les « mensonges » de cette dernière lors des enregistrements des retrouvailles de la saison 18.

« Je sais que les gens s’en moquent, mais je vous le dis maintenant, si vous vous battez contre le mensonge et la vérité, vous feriez mieux d’avoir les reçus », déclare Bellino, qui est actuellement fiancée à l’ex de Beador, John Janssen.

Alexis Bellino a déclaré au podcast « Virtual Reali-Tea » de Page Six qu’elle apporterait des « reçus » à la réunion de la saison 18 de « Real Housewives of Orange County ». Annie Wermiel/NY Post

Bellino cherche à combattre les « mensonges » racontés par son ennemie à l’écran Shannon Beador. Nicole Weingart/Bravo

« Mon [future] « C’est mon mari qui est massacré et ce n’est pas vrai », affirme-t-elle. « Je ne vais donc pas laisser tomber. Je vais montrer la vérité et dire la vérité. »

Pour l’instant, Bellino n’a pas précisé la nature de ses reçus ni les contre-vérités qu’ils semblent vouloir démystifier.

Plus tôt cette saison, la belle blonde, qui apparaît dans l’épisode actuel de « RHOC » en tant qu’« amie » du casting, a déclaré à Tamra Judge, Jennifer Pedranti et Katie Ginella qu’elle pourrait « retirer les vidéos » si Beador, 60 ans, continuait à parler en mal de Janssen à la suite de leur séparation.

Bellino est actuellement fiancé à l’ex de Beador, John Janssen. Annie Wermiel/NY Post

Bellino est convaincu que son témoignage permettra de démystifier les évaluations négatives de Beador sur Janssen. Annie Wermiel/NY Post

Elle a poursuivi en disant qu’il y a « beaucoup » de vidéos qui pourraient prétendument « ruiner » [Beador’s] « La vie » si jamais ils devenaient publics.

Bellino dit à « Virtual Reali-Tea » qu’elle regrette désormais de les avoir évoqués devant la caméra.

« C’était une erreur. Je ne voulais pas dire ça à tout le monde », dit-elle. « Le soir où j’ai parlé des vidéos, il était tard. Nous avions filmé toute la journée. J’étais fatiguée et son nom et celui de sa femme revenaient sans cesse. »

Bellino souligne qu’elle ne publiera pas la prétendue séquence vidéo de Beador dont elle a parlé sur « RHOC ». Getty Images pour GLAAD

Elle affirme que c’était une « erreur » d’évoquer les prétendus clips impliquant Beador – qui, selon elle, pourraient « ruiner » la vie de ce dernier – lors du tournage de l’émission de téléréalité Bravo. Sami Drasin/Bravo

Bellino poursuit : « J’en avais marre et je me disais : « Tout le monde soutient Shannon ». Je me disais : « Est-ce que je dois simplement montrer les vidéos ? Quelqu’un doit prendre ses responsabilités et quelqu’un doit me laisser tranquille. » »

La juge avait précédemment déclaré à « Virtual Reali-Tea » qu’elle avait entendu dire que les images avaient été capturées pendant « des mois et des mois et des mois » – y compris la nuit de l’arrestation de Beador pour conduite en état d’ivresse, qui a fait la une des journaux, en septembre 2023.

Dans « RHOC », la nouvelle venue Ginella, 40 ans, a déclaré à Emily Simpson qu’on lui avait dit qu’un clip montre Beador presque renverser la fille de Janssen.

Janssen et Bellino ont commencé à sortir ensemble en novembre 2023. Instagram/@alexis_bellino

Ils ont annoncé leurs fiançailles le mois dernier. Instagram/alexis_bellino

« John a la garde exclusive de ces vidéos », souligne Bellino, « et n’a jamais dit une seule fois qu’il allait les montrer ou qu’il avait l’intention de les montrer à moins que Shannon ne veuille personnellement venir les regarder avec nous. »

Beador et Janssen sont sortis ensemble de manière intermittente pendant des années avant de se séparer en 2023. En novembre, il a noué une relation avec Bellino qui s’est transformée en une romance.

Il lui a fait sa demande en mariage le mois dernier, après neuf mois de relation. Le couple est actuellement à la recherche d’un lieu de mariage et espère se marier en 2025.

« The Real Housewives of Orange County » est diffusé le jeudi à 21 heures HE sur Bravo.