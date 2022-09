Alexia Putellas monte en flèche, lutte USWNT, star anglaise, ainsi que de nouveaux noms et plus

EA Sports a révélé les classements FIFA 23 des meilleures footballeuses féminines incluses dans le jeu dans le cadre des efforts visant à améliorer l’intégration des clubs féminins et des équipes nationales dans la franchise.

Les 25 meilleures joueuses de FIFA 23 ont été annoncées avec tous les noms familiers inclus tels que Vivianne Miedema (89), Sam Kerr (91) et Alex Morgan (90), ainsi que les anciennes gagnantes du Ballon d’Or Féminin Ada Hegerberg (91 ), Megan Rapinoe et Alexia Putellas (92). Le top 10 est remanié pour tenir compte des étoiles montantes, des vétérans qui ont dépassé leurs sommets et des joueurs qui se sont fait un nom aux Euros de cet été.

De nombreuses stars féminines de haut niveau seront représentées dans le jeu avec des scans authentiques complets de la tête, ce qui signifie que les fans de la WSL anglaise et de la D1 féminine française en particulier pourront s’immerger pleinement dans l’expérience. EA a également confirmé que d’autres analyses de tête pour un groupe de joueurs de la Coupe du monde 2023 suivront sous la forme d’une mise à jour post-lancement.

Après avoir parcouru la liste FIFA 23 et l’avoir comparée aux échelons supérieurs des classements féminins déployés dans FIFA 21 et FIFA 22, voici nos choix à retenir avant la sortie du jeu le 30 septembre.

Putellas connaît une ascension fulgurante

Putellas occupe la première place du classement des joueuses féminines de FIFA 23. (Photo par Eric Alonso/Getty Images)

En parallèle direct avec sa montée en puissance dans le monde réel, la gagnante du Ballon d’Or 2021 Alexia Putellas a vu une augmentation spectaculaire de sa note FIFA avec la star espagnole et barcelonaise en tête de liste dans FIFA 23 avec une note de 92, après avoir échoué auparavant. faire partie du top 10 de FIFA 21 et 22.

La milieu de terrain extrêmement talentueuse a dirigé le Barça vers un quadruplé sans faute et record en 2021-22 et a depuis cimenté sa place comme l’une des joueuses les plus grandes et les plus influentes de tous les temps.

Miedema fait une chute

Aux côtés de Lucy Bronze (90) et Wendie Renard (91), l’attaquante internationale néerlandaise Miedema était la joueuse la mieux notée de FIFA 22 avec une solide note de 92. Cependant, la star d’Arsenal a vu sa note réduite à 89 dans FIFA 23, la laissant ainsi accrochée à une place dans le Top 10 après avoir été dépassée par plusieurs de ses contemporains en l’espace d’un an.

Nouveaux noms au sommet

Katoto fait partie du nouveau lot de joueurs qui gravissent les échelons dans FIFA 23. Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images

En effet, la chute spectaculaire de Miedema dans le classement peut peut-être être attribuée à un afflux de nouvelles stars qui se frayent un chemin dans le calcul avec Putellas, Hegerberg, Marie-Antoinette Katoto (90), Caroline Graham Hansen (90) et Christiane Endler ( 89) occupant tous les 10 premières places bien qu’ils ne figurent pas du tout dans FIFA 22.

Barcelone et les équipes françaises de Lyon et du PSG fournissent un certain nombre de ces joueurs révolutionnaires, reflétant leurs solides performances en compétition européenne la saison dernière.

L’USWNT perd son emprise

Le changement de garde dans le football féminin a exacerbé la chute de plusieurs noms bien établis tels que les piliers de l’USWNT Morgan et Rapinoe.

Après être entrée au crépuscule de leur carrière à 33 et 37 ans respectivement, Morgan est désormais la seule joueuse américaine à figurer dans le top 25 de FIFA 23, tandis que Rapinoe tombe complètement hors de la course bien qu’elle soit l’un des 10 piliers de FIFA 21 et 22.

Les stars anglaises récompensées pour le triomphe de l’Euro 2022

Après avoir remporté l’Euro féminin 2022, plusieurs Lionnes sont classées dans le top 25 de FIFA 23. Getty Images

L’Angleterre, championne d’Europe, est bien représentée, le bronze restant stable dans le top 10 après avoir été le joueur le mieux noté de FIFA 22 aux côtés de Miedema.

La coéquipière des Lionnesses Beth Mead se trouve juste à l’extérieur à la 11e place grâce à une note améliorée de 88 (sans doute le résultat d’avoir été couronnée joueuse UEFA du tournoi à l’Euro 2022) tandis que les autres stars anglaises Lauren Hemp (87) et Millie Bright (87) sont également inclus dans le top 25.

Liste complète :

1. Alexia Putellas – 92

2. Sam Kerr – 91

3. Wendie Renard – 91

4. Ada Hegerberg – 91

5. Marie-Antoinette Katoto – 90

6. Lucie Bronze – 90

7. Alex Morgan – 90

8. Caroline Graham Hansen – 90

9. Christiane Endler – 89

10. Vivianne Miedema – 89

11. Beth Mead – 88

12. Kadidiatou Diani – 88

13. Mapi Léon – 88

14. Irène Paredes – 88

15. Jenni Hermoso – 88

16. Alexandra Popp – 88

17. Sandra Panos – 88

18. Amandine Henri – 88

19. Kim Little – 88

20. Lina Magüll – 87

21. Lauren Chanvre – 87

22. Grâce Geyoro – 87

23. Ashley Lawrence – 87

24. Millie Bright – 87

25. Lieke Martens – 87