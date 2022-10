Alexia Putellas Eyes revient de blessure cette saison après avoir conservé le Ballon d’Or

Alexia Putellas a déclaré qu’elle espérait revenir d’une grave blessure au genou avant la fin de cette saison, mais a refusé de discuter de son avenir avec l’équipe nationale espagnole après avoir remporté son deuxième Ballon d’Or féminin consécutif lundi.

La récompense pour Putellas, 28 ans, est venue après une saison au cours de laquelle elle a été la meilleure buteuse alors que son club de Barcelone atteignait la finale de la Ligue des champions.

Le prix, décerné lors d’une cérémonie étoilée au théâtre du Châtelet, dans le centre de Paris, est également une consolation pour Putellas qui se remet actuellement d’une grave blessure au genou.

La blessure lui a fait manquer l’Euro en Angleterre en juillet et signifie qu’elle devra faire face à une bataille à jouer cette saison.

« Le genou va bien. J’ai juste besoin de me concentrer sur la récupération et si tout se passe comme je l’espère – et comme les médecins et mon club l’espèrent – j’espère revenir jouer cette saison », a-t-elle déclaré.

Il y a une Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande en juillet et août de l’année prochaine, bien que la présence de Putellas semble de toute façon mise en doute pour des raisons autres que sa blessure.

Le capitaine de Barcelone a récemment publié une déclaration appelant au changement, ainsi que 15 joueurs de l’équipe nationale qui ont demandé à ne pas être appelés par l’Espagne, au milieu de divergences avec l’entraîneur Jorge Vilda et la fédération espagnole de football.

“Tout ce que je vais dire aujourd’hui à propos de l’équipe nationale, c’est que c’est évidemment un sujet qui me rend très triste”, a-t-elle déclaré.

– ‘Jour de fête’ –

“Je pense qu’il faut en parler mais aujourd’hui n’est pas le jour. C’est un jour de fête, un jour historique, et c’est tout.

Putellas a connu une concurrence acharnée, notamment de la part de trois stars de l’équipe d’Angleterre qui a remporté le Championnat d’Europe, pour remporter le Ballon d’Or après une campagne qui a également vu Barcelone remporter un doublé en championnat et en coupe.

“Cela me rend encore plus ennuyé d’être blessé, mais je suis très heureux d’être ici”, a ajouté Putellas.

« Conserver le trophée est beaucoup plus difficile. Quand je me suis blessé au genou, je pensais que mes chances de gagner étaient passées, mais au final, le jury a basé sa décision sur l’ensemble de la saison dernière, dont je n’ai raté qu’un mois.

Putellas a marqué 11 buts en Ligue des champions la saison dernière alors que Barcelone, tenant du titre, a atteint la finale mais a perdu contre Lyon.

Ce n’est que la quatrième fois qu’un Ballon d’Or féminin est décerné, la Norvégienne Ada Hegerberg remportant le prix inaugural en 2018 avant que la superstar américaine Megan Rapinoe ne lui succède en 2019.

Il n’y a pas eu de gala Ballon d’Or en 2020 en raison de la pandémie avant que Putellas ne le remporte pour la première fois l’année dernière après avoir aidé le Barça à remporter la gloire de la Ligue des champions féminine pour la première fois de son histoire.

Putellas avait déjà remporté le prix du joueur de l’année de l’UEFA en août.

Alors que Karim Benzema du Real Madrid était le grand favori pour remporter le prix masculin, l’identité du vainqueur féminin semblait beaucoup moins certaine.

Beth Mead avait été l’une des principales prétendantes après avoir marqué six buts pour l’Angleterre lors de leur course à la gloire de l’Euro à domicile, leur première victoire dans un tournoi majeur.

Ses coéquipières anglaises Lucy Bronze et Millie Bright avaient également été nominées, tout comme Hegerberg, qui a aidé Lyon à battre Barcelone en finale de la Ligue des champions.

