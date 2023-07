Alexia Putellas en ligne pour jouer les débuts de l’Espagne à la WWC

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande – L’entraîneur espagnol Jorge Vilda a déclaré que la gagnante consécutive du Ballon d’Or, Alexia Putellas, était prête à jouer lors du match d’ouverture de la Coupe du monde de vendredi contre le Costa Rica.

Putellas, 29 ans, n’a pas terminé 90 minutes depuis qu’elle s’est déchirée le ligament croisé antérieur il y a un an en préparation des Championnats d’Europe en Angleterre.

À son arrivée en Nouvelle-Zélande la semaine dernière, elle s’est entraînée seule, suscitant des inquiétudes quant à sa forme physique, mais des sources du camp espagnol ont déclaré que cela avait été planifié après un long voyage.

« Tout le monde est disponible pour vendredi », a confirmé Vilda lors d’une conférence de presse d’avant-match jeudi. « Quant à Alexia, nous avons optimisé toutes les sessions que nous avons eues pour avoir la meilleure Alexia avec nous.

Alexia Putellas, double vainqueur du Ballon d’Or, est revenue au jeu en avril après une mise à pied de 10 mois en raison d’une blessure au ligament du genou. Photo de Maja Hitij – FIFA/FIFA via Getty Images

« Nous avons fait attention à ce qu’elle fait, mettant toutes les mesures possibles en place pour s’assurer qu’elle est dans les meilleures conditions possibles pour jouer [on Friday]. »

Putellas est revenue pour son club, Barcelone, le 30 avril après 10 mois d’absence et a joué le rôle de remplaçante lors de leurs six derniers matches de la saison, y compris la victoire finale de la Ligue des champions contre Wolfsburg.

Depuis, elle a commencé et joué 60 minutes dans chacune des victoires de l’Espagne lors de l’échauffement de la Coupe du monde contre le Panama et le Danemark, marquant contre le premier.

Avec Putellas dans l’équipe, les attentes sont élevées en Espagne, car La Roja préfère sa troisième participation à une Coupe du monde, mais la première où elle est considérée comme l’une des favorites.

Ils n’avaient jamais remporté de match à élimination directe lors d’un tournoi majeur auparavant – perdant contre les États-Unis lors des 16 derniers de la Coupe du monde 2019 et contre l’Angleterre en quarts de finale de l’Euro de l’année dernière – et Vilda espère que cela changera cette fois-ci.

« Nous avons un style de jeu reconnaissable et connu dans le monde entier », a-t-il déclaré. « Nous savons qu’il y a de grandes attentes quant à ce que nous pouvons faire sur le terrain, ce qui est un privilège et une motivation supplémentaire.

« Je soulignerais qu’au niveau des jeunes, nous sommes de loin les meilleurs au monde. C’est l’étape que nous devons franchir au niveau senior.

« Ce sont les petits détails qui nous ont fait éliminer [in the last Euros and World Cup] mais nous voulons tout donner et aller plus loin dans le tournoi.

« Lors de notre première Coupe du monde [in 2015] nous étions classés 20e et quelque chose au monde et maintenant nous sommes sixièmes. On n’avait pas de joueurs qui étaient des références et maintenant on a des joueurs qui sont reconnus parmi les meilleurs au monde.

« Tout s’est passé très rapidement et nous sommes maintenant dans un moment où nous pouvons concourir et nous amuser. »