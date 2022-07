Alexia Putellas de Barcelone risque 10 à 12 mois d’absence après une opération au genou

Le milieu de terrain de Barcelone Alexia Putellas manquera la saison 2022-23 et fera face à une course contre la montre pour être en forme pour la Coupe du monde de l’été prochain après avoir subi une opération au genou mardi.

Putellas, 28 ans, s’est déchiré le ligament croisé antérieur la semaine dernière alors qu’elle se préparait pour le Championnat d’Europe avec l’Espagne et est retournée à Barcelone pour l’opération lundi.

“Le Barça est heureux d’annoncer que l’opération à l’hôpital de Barcelone a été un succès”, a déclaré le club catalan dans un communiqué. courte déclaration. « Putellas sera inactif pendant 10 à 12 mois.

La gagnante du Ballon d’Or, Putellas, qui a également été récemment couronnée meilleure joueuse du football féminin par ESPN, n’a jamais passé une période prolongée sur la touche.

Mais elle devrait maintenant manquer l’intégralité de la saison à venir avec le Barça et potentiellement la Coupe du monde avec l’Espagne en Australie et en Nouvelle-Zélande. La Coupe du monde débutera le 20 juillet l’été prochain et se poursuivra jusqu’à la fin août.

Putellas s’est blessé lors d’un entraînement avec l’Espagne la semaine dernière avant son match d’ouverture de l’Euro 2022 contre la Finlande. Aucun coéquipier n’a été impliqué dans l’incident.

Elle est restée en Angleterre pendant La Rojaa gagné 4-1 contre la Finlande vendredi, mais est revenue à Barcelone plus tôt cette semaine pour commencer son programme de récupération.

La nouvelle est également un revers majeur pour Barcelone, alors qu’ils planifient la nouvelle campagne. Putellas a été la figure clé de leur ascension au sommet du jeu ces dernières années, les aidant à remporter un tout premier titre en Ligue des champions l’année dernière et un triplé national la saison dernière.

Elle a également été la meilleure buteuse de la Ligue des champions l’année dernière, marquant 11 fois, dont une fois en finale alors que le Barça était battu 3-1 par Lyon.

Les Espagnoles, quant à elles, doivent poursuivre leur quête d’un premier grand trophée international sans la meilleure joueuse du monde. Ils affronteront l’Allemagne lors de leur deuxième match de groupe mardi, puis affronteront le Danemark ce week-end.