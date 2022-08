Alexia Putellas de Barcelone nommée POTY féminin de l’UEFA ; La patronne anglaise Sarina Wiegman sacrée entraîneure de l’année

La milieu de terrain de Barcelone Alexia Putellas a remporté jeudi le prix de la joueuse de l’année de l’UEFA, battant l’Anglaise Beth Mead et l’Allemande Lena Oberdorf pour le premier prix, tandis que l’entraîneur-chef de l’Angleterre Sarina Wiegman a été couronnée entraîneure de l’année.

Putellas, qui a remporté le prix l’année dernière avec le Ballon d’Or Féminin, a marqué 34 buts pour Barcelone la saison dernière alors que le club a remporté tous les trophées nationaux et a atteint la finale de la Ligue des champions.

Cependant, la joueuse de 28 ans n’a pas joué à l’Euro féminin 2022 après s’être déchirée les ligaments du genou à l’entraînement et a fait face à une rude concurrence à Mead, qui a remporté le titre de joueuse du tournoi et a terminé meilleure buteuse avec six buts.

Pendant ce temps, la patronne internationale de Mead, Wiegman, a remporté un autre prix jeudi en remportant le titre d’entraîneur de l’année pour son rôle dans la conduite de l’Angleterre vers son premier titre majeur en 56 ans.

La Football Association prévoit de tenir des pourparlers contractuels avec Wiegman, qui occupe ce poste depuis septembre 2021, sur une prolongation de contrat alors que l’Angleterre espère prolonger son succès lors de la Coupe du monde féminine de l’été prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande.