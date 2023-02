Alexia confronte Nicole après le déjeuner de l’avocat – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Paon

Cette semaine Vraies femmes au foyer de Miami commencé par un flash-forward sur une bagarre entre Alexia Népola et Nicolas Martinpendant que les dames dînaient avec Marysol Patton, Guerdy Abraira, et tous leurs “gringos”. Tout le monde semblait s’amuser jusqu’à ce qu’Alexia s’en prenne à Nicole pour “manque de respect” à elle et à son amie avocate chez elle la semaine dernière. « Tu es une professionnelle, Nicole, et ce n’était pas professionnel », cria Alexia par-dessus la table. Mais avant que nous puissions en voir plus, l’épisode est remonté dans le temps (un jour pour être exact) afin que nous, en tant que téléspectateurs, puissions voir comment les dames sont arrivées à ce combat.

Suite Les vraies femmes au foyer

Cela continue de m’époustoufler à quel point chaque épisode de #RHOM est en quelque sorte meilleur que le dernier ? ! C’est la MEILLEURE émission de femmes au foyer en ce moment et encore une fois, le Dr Nicole nous a donné un moment de télé-réalité légendaire pic.twitter.com/bbJGByQ37L – Jared Alexander (@heyyitsjared) 26 janvier 2023

Tout a commencé avec Alexia et Marysol qui allaient faire du travail. Alexia voulait recevoir une injection de perte de graisse dans ses fesses, alors Marysol a emmené Alexia chez son médecin préféré et a administré la piqûre elle-même. Mais avant cela, Alexia a dit à Marysol à quel point elle était dégoûtée par le comportement de Nicole chez elle. Alexia n’a pas aimé que Nicole soit bruyante et a demandé à son amie avocate si ce Larsa Pippen dit à propos d’elle qui aurait couché avec “tous les médecins” de son hôpital pourrait être considéré comme une diffamation. Et quand Alexia a dit à Nicole qu’elle perdait le temps de l’avocat et l’argent qu’elle dépensait pour lui, Nicole lui a “manqué de respect” en sortant sa carte American Express noire pour le payer elle-même. Après l’incident, ils se sont étreints, mais Alexia est clairement toujours bouleversée à ce sujet.

Alexia avait précédemment dit qu’elle voulait faire un dîner “gringo” avec Nicole, Marysol, Guerdy et leurs maris/partenaires. Marysol soupçonnait qu’elle voudrait maintenant désinviter Nicole, mais Alexia a dit qu’elle ne ferait jamais une telle chose (une fouille claire à Nicole désinvitant iconiquement Larsa de sa fête de fiançailles il y a quelques semaines). Alexia a dit qu’elle voulait toujours que Nicole soit présente parce qu’elle sentait qu’elle devait des excuses, et elle espérait que Nicole lui en donnerait une au dîner.

Adriana avait raison de s’en prendre à Alexia parce qu’elle continuait à répandre de fausses informations. Et Alexia refusant de s’excuser même si elle avait tort fait d’elle un connard encore plus gros #RHOM pic.twitter.com/FNaCbNJAtm – Alex par Alene Too (@adrianasmojito) 26 janvier 2023

Pendant ce temps, Nicole a commencé à organiser une escapade d’un week-end aux Bahamas afin que tout le monde puisse se rassembler Lisa Hochstein et lui faire oublier son divorce d’avec Lenny. Lisa a récemment été informée par Lenny qu’il voulait qu’elle et les enfants sortent de la maison, et il demandera une ordonnance du tribunal si elle ne respecte pas ses souhaits. Elle n’est donc même pas sûre de pouvoir faire le voyage – comme le disent Nicole et Alexia plus tard dans l’épisode, elle a fondamentalement trop peur de quitter la maison car elle craint que Lenny amène sa petite amie à la maison et autour de leurs enfants. Mais les filles ont dit que c’était exactement la raison pour laquelle Lisa avait besoin de ce voyage – pour se changer les idées de toutes les choses stressantes qui se passaient dans sa vie.

Quoi qu’il en soit, au moment du dîner d’Alexia avec Nicole, Marysol et Guerdy, les choses se sont vite enflammées. Alexia a demandé des excuses à Nicole pour l’avoir “manque de respect” dans sa propre maison, mais le mari de Nicole est intervenu et a dit que Nicole ne demandait que ce qu’elle demandait pour que Larsa comprenne que ce qu’elle disait pouvait être considéré comme une diffamation de caractère. Alexia a dit qu’elle n’était pas en colère contre Nicole pour avoir posé la question qu’elle avait posée – elle était en colère contre Nicole pour être allée dans son sac à main pour “obtenir votre carte American Express noire”. Marysol a dit “c’était tellement impoli”, mais le mari de Nicole a ignoré leurs commentaires et a demandé au mari de Guerdy ce que le restaurant avait comme dessert.

Alexia a continué quand même et a dit à Nicole qu’elle “n’a rien possédé” depuis qu’ils se sont rencontrés (Bonjour?! N’est-ce pas le pot qui appelle la bouilloire noire?). Puis, quand le mari de Nicole a dit qu’ils enverraient à l’avocat des fleurs et des chocolats, le mari d’Alexia s’est mis en colère. Il a dit que le mari de Nicole était très “condescendant” et “aucun homme adulte” ne veut de chocolats et de fleurs (Qui dit?!). De toute évidence, le dîner ne s’est pas si bien passé, alors Nicole et Alexia se sont rencontrées en privé un jour ou deux plus tard et ont vraiment tranché. Nicole a dit qu’elle n’avait pas réalisé qu’elle avait bouleversé Alexia comme elle l’a fait, alors elle s’est excusée. Et ils ont tous les deux dit qu’ils voulaient s’amuser sans drame aux Bahamas, mais nous savons déjà que cela n’arrivera pas.

Vouloir plus? Nouveaux épisodes de Les vraies femmes au foyer de Miami déposer sur Peacock tous les jeudis.

