« C’est avec un cœur lourd et une grande tristesse que nous devons annoncer le décès d’Alexi Laiho », a déclaré un communiqué publié par Napalm Records, au nom de Bodom After Midnight.

« Nous sommes absolument dévastés et navrés par la perte soudaine de notre cher ami et membre du groupe, » le déclaration , signé par les membres du groupe Daniel, Mitja et Waltteri, ajouté.

Un communiqué sur la page Facebook officielle de Laiho a déclaré que le musicien était décédé chez lui à Helsinki la semaine dernière, ajoutant qu’il souffrait de problèmes de santé à long terme au cours de ses dernières années.

Laiho était le guitariste et chanteur du groupe de métal Children of Bodom, qui a été formé en 1993 sous le nom IneartheD, jusqu’à ce que le groupe joue son dernier concert en 2019.

Le groupe a vendu plus de 250 000 disques dans leur Finlande natale et est l’un des artistes les plus vendus du pays, selon leur site Web, Laiho étant élu « Meilleur guitariste de métal » par les lecteurs du magazine Guitar World.

Le guitariste a reçu plusieurs autres prix internationaux pour sa musique, et avait reçu un prix Metal Hammer Golden Gods, selon la direction de Bodom After Midnight.

En 2015, il a dirigé un groupe de 100 guitaristes au Festival d’Helsinki en 2015 en jouant sa propre composition, «100 Guitars From Hel».

Laiho a ensuite formé le supergroupe Bodom After Midnight. Le groupe a enregistré trois chansons et a tourné un clip vidéo, qui sera publié à titre posthume, selon un communiqué sur sa page Facebook officielle.

En plus de Children of Bodom, le guitariste était également associé aux actes Warmen, Sinergy, Kylähullut et The Local Band, indique le communiqué signé par la direction de Bodom After Midnight.

« Alexi était le mari et le père le plus aimant et le plus magnifique », a déclaré sa femme Kelli Wright-Laiho dans un communiqué. « Nos cœurs sont éternellement brisés. »