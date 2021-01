Des hommages sont rendus au musicien de heavy metal Alexi Laiho, décédé à l’âge de 41 ans.

Mieux connu comme le leader de Children Of Bodom, le musicien finlandais a été décrit comme « l’un des guitaristes les plus renommés au monde » après sa mort.

Co-fondateur du groupe en 1993, il a joué avec eux jusqu’à leur dissolution avec un concert d’adieu en décembre 2019. L’année dernière, Laiho a créé le supergroupe Bodom After Midnight avec l’ancien coéquipier Daniel Freyberg.

Sur la page officielle Instagram de la star, la direction de Bodom After Midnight a décrit sa mort comme soudaine, mais a également déclaré qu’il avait souffert de problèmes de santé au cours de l’année écoulée. Il est décédé chez lui à Helsinki la semaine dernière, ont-ils dit.

Rendant hommage, le groupe a déclaré: « C’est avec un cœur lourd et une grande tristesse que nous devons annoncer le décès d’Alexi Laiho. Nous sommes absolument dévastés et navrés par la perte soudaine de notre cher ami et membre du groupe.

«Notre voyage ensemble en tant que groupe ne faisait que commencer, il n’y a donc pas de mots pour décrire le choc et le chagrin sans fin que nous ressentons tous.

« Que ton âme repose en paix, tu nous manqueras éternellement. Nous t’aimons frère. »

De nombreux fans et collègues musiciens ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

… Je m’en souviendrai toujours. Depuis, nous nous sommes rencontrés à quelques reprises lors des signatures de guitares ESP chez Namm and Messe, et c’était toujours agréable de passer du temps. Une telle perte pour le monde du Metal et pour la communauté de la guitare. Mes condoléances à sa famille et à ses proches. 🙏 – Gus G. (@gusgofficial) 4 janvier 2021

Dévasté d’apprendre le décès d’Alexi Laiho. Nous avons tourné ensemble plusieurs fois au fil des ans. Quel talent incroyable et tout à fait super mec super. Il va nous manquer. #alexilaiho – Mikael Stanne (@MiklStne) 4 janvier 2021

Laiho a cofondé Children Of Bodom avec le batteur Jaska Raatikainen. Ils ont sorti 10 albums studio entre 1997 et 2019 et sont classés parmi les artistes les plus vendus en Finlande de tous les temps.

Une partie du travail de Laiho avec Bodom After Midnight sera désormais publiée à titre posthume.

La star était également connue pour des artistes tels que Warmen, Sinergy, Kylahullut et The Local Band. En 2015, il a dirigé un groupe de 100 guitaristes aux 100 Guitars From Hel du Festival d’Helsinki, une grande pièce de concert qu’il a composée, a déclaré sa direction.

2021 revendique sa première légende. RIP Alexi Laiho – Kate miséricordieuse (@MercyfulKate) 4 janvier 2021

Le manager Jouni Markkanen a rendu hommage à « l’un des guitaristes les plus renommés au monde » et a déclaré qu’en plus d’être un musicien talentueux, Laiho était aussi un homme qui « appréciait ses rôles de beau-père dans sa famille patchwork », et en tant que oncle et parrain.

La femme du musicien, Kelli Wright-Laiho, a déclaré: « Alexi était le mari et le père le plus aimant et le plus magnifique. Nos cœurs sont éternellement brisés. »

Le couple avait célébré son troisième anniversaire de mariage plus tôt en décembre.