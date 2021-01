Les enfants de la star de Bodom, Alexi Laiho, sont décédés la semaine dernière chez eux à Helsinki.

Selon son label Napalm, le guitariste et chanteur est décédé à l’âge de 41 ans, après avoir souffert de «problèmes de santé à long terme».

Et quelques semaines avant sa mort, lui et sa femme Kelli Wright-Laiho ont célébré leur troisième anniversaire de mariage.

Grieving Kelli – qui a rencontré le musicien Alexi en 2016 et a continué à sortir avec lui pendant huit mois avant sa proposition – a épousé Alexi en décembre 2017 et, en décembre 2020, elle s’est tournée vers les réseaux sociaux pour féliciter son mari alors qu’ils marquaient le jalon de la relation.

Elle a téléchargé une série de selfies sur sa page Instagram pour célébrer cette journée spéciale.

En un instant, la rousse Kelli peut être vue en train de siroter un verre de pétillant alors qu’elle enroule son bras autour d’Alexi.







(Image: kelli_wright_laiho / Instagram)



La femme aimante a écrit à côté du message: « 3 ans mariés hier. L’éternité et au-delà pour aller mon immortel bien-aimé. »

Dans un autre cliché, partagé il y a deux semaines, le couple amoureux partage un baiser devant la caméra.

Kelli a écrit à côté de la photo romantique: « Si vous croyez en quelqu’un et qu’il croit en vous tout de suite, vous pouvez faire n’importe quoi F ** KIN dans le monde » @ alexilaiho.official # FACT # laiho # proof # romantichusband. «







(Image: Instagram)



La mort tragique d’Alexi a été annoncée dans une déclaration de ses camarades de groupe à Bodom After Midnight.

Il a dit: « C’est avec un cœur lourd et une grande tristesse que nous devons annoncer le décès d’Alexi Laiho. Nous sommes absolument dévastés et navrés par la perte soudaine de notre cher ami et membre du groupe. »

Kelli a déclaré: « Alexi était le mari et le père le plus aimant et le plus magnifique. Nos cœurs sont éternellement brisés. »

Alexi a formé le groupe de death metal mélodique finlandais Children Of Bodom en 1993, le groupe devenant l’un des artistes les plus vendus de tous les temps en Finlande avant de se séparer en 2019.







(Image: alexilaiho.official / Instagram)



Le groupe a enregistré dix albums studio et deux albums live et a marqué des positions dans le classement du Billboard 200 en Amérique.

Ils ont tenu leur dernier concert – A Chapter Called: Children of Bodom – à Helsinki en 2019 avant de se dissoudre.

Alexi et son coéquipier Daniel Freyberg ont continué en tant que Bodom After Midnight en 2020 – aux côtés du batteur de Paradise Lost Waltteri Väyrynen et de la bassiste Mitja Toivonen, qui a joué avec Santa Cruz avec la claviériste en tournée Lauri Salomaa, complétant le line-up.

Ils ont enregistré trois chansons et tourné un clip vidéo qui sortira plus tard cette année à titre posthume.

Après avoir créé le supergroupe, Alexi a réfléchi à la façon dont sa vie avait changé.

«J’ai au moins appris à mieux prendre soin de moi. Je suis un peu foutu de dire que j’ai presque tout appris à la dure. Il a fallu beaucoup de temps pour réaliser qu’une personne a aussi besoin de repos et de recharger ses batteries. Sinon il y aura un crash », a-t-il déclaré à Ilta-Sanomat en 2019.









En 2012, Children of Bodom a dû annuler deux spectacles européens lorsque Alexi a été transporté à l’hôpital.

Dans un communiqué à l’époque, le groupe a déclaré: « Alexi a été transporté d’urgence à l’hôpital d’Oslo plus tôt ce soir avec une douleur à l’estomac extrême. »

Quelques jours plus tard, ils ont partagé une autre mise à jour: « Ce n’est pas une lettre facile à écrire pour nous. Alexi souffre d’une infection grave. Il est toujours à l’hôpital à Oslo sous la supervision des médecins et nous ne savons pas encore quand ils sortiront. lui. »

Alexi a également joué de la guitare pour un certain nombre d’autres groupes, dont Sinergy, The Local Band, Thy Serpent et Impaled Nazarene.

En 2011, il a été classé parmi les 100 meilleurs guitaristes de heavy metal de tous les temps par Guitar World, qui l’a également salué comme l’un des 50 guitaristes les plus rapides au monde.