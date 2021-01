Alexi Laiho, le légendaire guitariste et chanteur de Children of Bodom, est décédé à l’âge de 41 ans.

Selon son label Napalm, Alex est décédé chez lui à Helsinki la semaine dernière après avoir souffert de «problèmes de santé à long terme».

Une déclaration de ses camarades de groupe à Bodom After Midnight a déclaré: « C’est avec un cœur lourd et une grande tristesse que nous devons annoncer le décès d’Alexi Laiho. Nous sommes absolument dévastés et navrés par la perte soudaine de notre cher ami et membre du groupe. »

L’épouse de Laiho, Kelli Laiho-Wright, a déclaré: « Alexi était le mari et le père le plus aimant et le plus magnifique. Nos cœurs sont éternellement brisés. »

Alex a formé le groupe de death metal mélodique finlandais Children of Bodom en 1993, le groupe devenant l’un des artistes les plus vendus de tous les temps en Finlande avant de se séparer en 2019.









Le groupe a enregistré dix albums studio et deux albums live et a marqué des positions dans le classement du Billboard 200 en Amérique.

Ils ont tenu leur dernier concert – A Chapter Called: Children of Bodom – à Helsinki en 2019 avant de se dissoudre.

Alexi et son coéquipier Daniel Freyberg ont continué en tant que Bodom After Midnight en 2020 – aux côtés du batteur de Paradise Lost Waltteri Väyrynen et de la bassiste Mitja Toivonen, qui a joué avec Santa Cruz avec la claviériste en tournée Lauri Salomaa, complétant le line-up.

Ils ont enregistré trois chansons et tourné un clip vidéo qui sortira plus tard cette année à titre posthume.















Alexi a également joué de la guitare pour un certain nombre d’autres groupes, dont Sinergy, The Local Band, Thy Serpent et Impaled Nazarene.

En 2011, il a été classé parmi les 100 meilleurs guitaristes de heavy metal de tous les temps par Guitar World, qui l’a également salué comme l’un des 50 guitaristes les plus rapides au monde.

Alexi a également été en tête d’un vote pour les meilleurs guitaristes de métal de tous les temps dans un sondage public réalisé par Total Guitar après avoir obtenu plus de 20% du vote global.

Il avait commencé à jouer du violon à l’âge de sept ans avant d’apprendre la guitare à 11 ans après avoir reçu une Tokai Stratocaster.









