«Grâce à l’énorme soutien de bonnes personnes dans tout le pays et dans le monde entier, nous avons fait d’énormes progrès», a déclaré le post Instagram de Navalny. Il n’a pas accès au compte, mais ses avocats sont en contact régulier avec lui, et les messages sont faits par ses alliés.

«Il y a deux mois, ils se moquaient de mes demandes d’aide médicale et ne voulaient pas me donner de médicaments», poursuit le message. «Il y a un mois, on m’a ri au nez en entendant des phrases comme:« Puis-je connaître mon diagnostic? » et « Puis-je consulter mes propres dossiers médicaux? » Merci – maintenant, j’ai été examiné deux fois par un panel de médecins civils.