Au cours de sa conférence de presse notoirement longue de décembre, le président Poutine a nié que ses forces de sécurité aient été impliquées dans l’empoisonnement presque mortel du chef de l’opposition Alexei Navalny. «S’ils voulaient vraiment l’empoisonner, ils auraient fini le travail», a-t-il dit, malgré la publication récente d’une enquête qui détaillait exactement comment les agents de Poutine avaient réussi l’attaque.

Ne mentionnant pas Navalny par son nom et se référant à lui comme le «patient de Berlin», Poutine a déclaré que le chef de l’opposition était soutenu par la CIA et que l’enquête Bellingcat était «un moyen de légaliser le matériel des services secrets occidentaux».

À propos de la perte historique du président Donald Trump face à Joe Biden, Poutine a d’abord déclaré que les pirates informatiques russes «n’avaient pas aidé Trump à se faire réélire», ce qui implique que s’ils l’avaient fait, il aurait gagné.

Puis il a pris un ton conciliant à propos de Biden. «Nous supposons que le président américain nouvellement élu comprendra ce qui se passe», a-t-il déclaré. «C’est une personne qui a de l’expérience en politique intérieure et étrangère. Nous prévoyons qu’au moins certains des problèmes seront résolus sous la nouvelle administration. »

Aux alentours de quatre heures de l’événement annuel épique, Poutine a répondu à ses premières questions à des journalistes non russes, devenant visiblement agacé par le journaliste de la BBC, qui lui a demandé si la Russie était responsable de l’état actuel de tension dans le monde. «Nous sommes plus blancs et moelleux que vous. Ce n’est pas nous qui nous sommes retirés du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Ce n’est pas nous qui nous sommes retirés du traité Open Skies », a-t-il déclaré dans une diatribe. « Quoi, tu penses que nous sommes des idiots ou quelque chose comme ça? »

Au sujet de la pandémie, Poutine a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu le vaccin Spoutnik parce qu’il ne correspondait pas aux critères de qui le reçoit en premier et qu’il « n’a pas été certifié pour les personnes de son âge », ajoutant que oui, la situation est mauvais mais c’est «pire dans les pays plus développés».

Pressé à plusieurs reprises sur ses louanges pour le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov malgré les sanctions américaines contre lui et sa famille, Poutine a déclaré que les États-Unis avaient «inventé des accusations» contre Kadyrov parce qu’il était fidèle à la Russie.

Poutine a dirigé la session annuelle de questions-réponses depuis un studio isolé et les journalistes ont été socialement distancés dans un centre de presse où on leur a demandé de changer leurs masques à usage unique toutes les deux heures. La couverture du microphone a également été changée après chaque question et les journalistes ont reçu la couverture qu’ils avaient l’habitude de ramener chez eux dans un petit sac en plastique.

