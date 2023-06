Alexei Navalny se voit refuser des demandes de prison sarcastiques pour un kangourou de compagnie, un clair de lune et une balalaïka | Nouvelles du monde

Alexei Navalny s’est vu refuser ses demandes sarcastiques aux administrateurs de la prison russe concernant un kangourou de compagnie, une balalaïka et une bouteille d’alcool illégal.

La liste des demandes farfelues comprenait un mégaphone pour un prisonnier dans une cellule voisine « afin qu’il puisse crier encore plus fort », une chaise de massage et une récompense du plus haut rang en karaté pour un détenu qui « a tué un homme à mains nues ».

Navalny, un critique de Vladimir Poutine, a publié ses échanges avec l’administration pénitentiaire sur Twitter, et a expliqué comment cela lui avait procuré un « divertissement ».

M Navalny a écrit: « Lorsque vous êtes assis dans une cellule d’isolement disciplinaire et que vous avez peu de divertissements, vous pouvez vous amuser avec la correspondance avec l’administration. »

Il se trouve actuellement dans une colonie pénitentiaire à sécurité maximale à Melekhovo, à environ 185 km à l’est de Moscou.

L’homme de 46 ans a exprimé sa fausse indignation de ne pas avoir été autorisé à garder un kangourou dans sa cellule.

Son message sur Twitter disait: « Voici la chose la plus importante et la plus flagrante. Je ne peux tout simplement pas laisser passer ça … Je continuerai à me battre pour mon droit inaliénable d’avoir un kangourou. »

En mars de l’année dernière, le critique virulent de Vladimir Poutine et de la guerre en Ukraine a été condamné à neuf ans de prison après avoir été reconnu coupable de fraude à grande échelle et d’outrage au tribunal.

M. Navalny aurait perdu 8 kg en un peu plus de deux semaines alors qu’il était en prison et était apparemment aux prises avec une maladie mystérieuse due à prétend avoir été empoisonné.

Il avait déjà subi un empoisonnement à l’agent neurotoxique au novichok avant sa peine de prison, qu’il imputait au Kremlin.

Il a également déclaré qu’il faisait l’objet d’une enquête sur des accusations de terrorisme qui pourrait le voir condamné à 30 ans de prisonque ses collaborateurs ont qualifié d' »allégations absurdes ».

M. Navalny aura 47 ans le 4 juin et pour marquer son anniversaire, son équipe a appelé à des rassemblements à travers la Russie et ailleurs.