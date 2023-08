Alexei Navalny : Qui est le critique emprisonné de Poutine dont certains Russes espèrent qu’il pourrait le renverser ? | Nouvelles du monde

Le critique le plus virulent du président Vladimir Poutine a été condamné à une nouvelle peine de prison, ce qui pourrait le garder derrière les barreaux pendant encore deux décennies.

L’homme politique russe Alexeï Navalny était condamné par un tribunal à 19 ans de prison vendredi après avoir été reconnu coupable d’accusations d’extrémisme liées aux activités de sa Fondation anti-corruption (FBK).

Il purge déjà une peine de neuf ans pour un certain nombre d’accusations qui, selon lui, sont politiquement motivées.

Depuis qu’il s’est fait connaître en tant que figure de l’opposition au début des années 2000, Navalny a déjà été reconnu coupable d’avoir défié des représentants du gouvernement, de détournement de fonds, de fraude, de violation de la libération conditionnelle et d’outrage au tribunal.

La fondation qu’il a créée en 2011 a cherché à discréditer Poutine et ses associés par le biais de documentaires d’investigation en ligne bien produits qui prétendent exposer leurs modes de vie opulents.

Sa campagne en ligne persistante lui a valu un réseau d’adeptes fidèles à l’intérieur et à l’extérieur de la Russie.

Il l’a également vu emprisonné à plusieurs reprises, empêché de se présenter à des fonctions politiques et le plus célèbre empoisonné par un agent neurotoxique de l’ère soviétique en 2020.

Ici, nous regardons comment la plus grande épine du côté du Kremlin est arrivée là où il est maintenant.

Navalny comparaît devant le tribunal



Héritage ukrainien

Alexei Navalny est né de propriétaires d’usine dans un village à l’ouest de Moscou appelé Butyn en 1976, mais a grandi dans la ville d’Obninsk, à environ 60 miles au sud-ouest de la capitale russe.

Il est ukrainien du côté paternel et a passé des étés avec sa grand-mère ukrainienne dans la ville près de Tchernobyl d’où sa famille est originaire.

Navalny, aujourd’hui âgé de 47 ans, cite les mauvais traitements infligés aux habitants après la catastrophe nucléaire de 1986 comme l’une des raisons pour lesquelles il a d’abord cherché à s’attaquer au régime de Moscou.

Après l’effondrement de l’Union soviétique, Navalny a obtenu un diplôme en droit de l’Université de l’amitié des peuples de Moscou en 1998 avant d’obtenir une seconde en économie en 2001.

C’est à cette époque que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, soutenu par un cercle d’oligarques qui ont racheté des entreprises publiques et parrainé son parti Russie unie.

Image:

Vladimir Poutine





Fondation anti-corruption

Pour commencer, Navalny a exprimé des opinions nationalistes et anti-immigrés. Son accent sur la corruption gouvernementale a largement obscurci les commentaires antérieurs sur les musulmans en Russie, mais en 2021, Amnesty International a retiré son statut de «prisonnier conscient» après qu’il n’a pas réussi à se distancier d’eux.

Il a rejoint le parti d’opposition libéral Yabloko en 2000 mais en a été exclu pour « activités nationalistes » en 2007.

Alors qu’il travaillait comme avocat au début des années 2000, Navalny a commencé à bloguer, dans le but initial de protester contre le surdéveloppement rampant à Moscou.

Au fur et à mesure que les années passaient et que l’emprise de Poutine sur le pouvoir se resserrait, ses campagnes se concentraient sur la corruption d’organisations publiques telles que les géants du gaz et du pétrole Gazprom et Rosneft.

Il a acheté de petites actions dans les entreprises ainsi que dans certaines banques publiques afin de pouvoir poser des questions embarrassantes sur leur financement lors des assemblées générales.

En 2010, il a fondé RosPil, un projet anti-corruption dirigé par des avocats qui surveillait les dépenses des organisations publiques et leur permettait de porter plusieurs cas de violations présumées devant les tribunaux.

Un an plus tard, en 2011, il a créé sa principale Fondation anti-corruption, qui compte désormais des millions d’adeptes dans le monde entier via ses différents canaux de médias sociaux.

En décembre de la même année, à la suite de nombreuses informations selon lesquelles les élections parlementaires russes avaient été truquées, des milliers de personnes se sont rassemblées à Moscou pour contester le résultat.

Navalny a été la première des quelque 300 personnes à être arrêtées. Il a été emprisonné pendant 15 jours pour « avoir défié un fonctionnaire du gouvernement ».

Avec la réélection de Poutine et la notoriété de Navalny, les accusations portées contre le chef de l’opposition ont commencé à s’accumuler. L’une des premières en 2012 concernait le détournement de fonds de l’entreprise forestière publique Kirovles.

Image:

Au tribunal de Moscou. Photo : AP





Candidature du maire de Moscou

En 2013, il s’est présenté à la mairie de Moscou, arrivant deuxième avec 27% des voix et recevant environ 97,3 millions de roubles (2,3 millions de livres sterling) de financement de campagne.

Dans une affaire distincte impliquant la filiale russe de la société française de cosmétiques Yves Rocher, Navalny a été assigné à résidence et interdit d’utiliser Internet en 2014. Son équipe a continué à mettre à jour son blog pour lui.

Finalement, il a été condamné à une peine de trois ans et demi de prison avec sursis – mais son frère Oleg a été emprisonné.

Image:

Apparaissant dans l’une de ses vidéos YouTube





Fin 2015, la première enquête détaillée de FBK a été publiée. Le documentaire YouTube « Chaika » a accusé le procureur général russe de l’époque, Yury Chaika, de corruption et de liens avec un groupe criminel notoire – et a été visionné 26 millions de fois.

Un an plus tard, Navalny a annoncé son intention de se présenter aux élections présidentielles de 2018, mais il a finalement été empêché de se présenter à l’issue de l’affaire de détournement de fonds de Kirovles, entraînant la condamnation de l’UE et de la communauté internationale au sens large.

Image:

Tenir une feuille de papier vierge contre le mur de verre du quai devant le tribunal





Un autre documentaire YouTube, cette fois sur l’ancien Premier ministre Dmitri Medvedev et son prétendu empire de palais, a été publié par Navalny et son équipe en mars 2017, accumulant sept millions de vues au cours de sa première semaine.

Cela a déclenché des rassemblements dans toute la Russie, des arrestations ultérieures et l’emprisonnement de Navalny pour avoir organisé des manifestations non autorisées.

Lors d’une manifestation, il a été attaqué avec du désinfectant par un groupe d’agresseurs inconnus, ce qui a endommagé son œil droit.

Image:

Le palais de la mer Noire de Poutine dans l’un des documentaires de Navalny. Photo : YouTube/Alexeï Navalny





Empoisonnement au Novitchok

Il y a seulement trois ans, le combat de Navalny contre Poutine faisait la une des journaux au-delà de la Russie.

Le 20 août 2020, il rentrait à Moscou depuis la ville sibérienne de Tomsk, où il travaillait avec des militants locaux, lorsqu’il est tombé gravement malade dans l’avion.

Le pilote a effectué un atterrissage d’urgence dans la ville voisine d’Omsk et Navalny a reçu des soins hospitaliers d’urgence.

Image:

À l’hôpital en Allemagne avec sa femme Yulia et ses deux enfants





Son équipe a immédiatement accusé le Kremlin de l’avoir empoisonné, ce qu’il a nié avec véhémence, et il a été transporté, toujours dans le coma, à Berlin.

Image:

L’hôpital d’Omsk, en Sibérie, où il a été soigné en 2020





Après de nombreux tests, de nombreux médecins allemands ont confirmé qu’il avait été empoisonné au novichok – le même agent neurotoxique de l’ère soviétique utilisé pour empoisonner l’ancien agent du KGB Sergei Skripal et sa fille Yulia à Salisbury en 2018.

Son rétablissement a duré cinq mois, avec sa femme Yulia, sa fille Dasha et son fils Zakhar, à son chevet.

Malgré le risque d’arrestation, Navalny est retourné en Russie en janvier 2021 où il a été immédiatement détenu pour avoir prétendument violé les termes de sa peine avec sursis dans l’affaire Yves Rocher.

Image:

La police arrête un manifestant à Moscou avec une pancarte « Liberté pour Alexei Navalny »





Nouvelle vague de manifestations anti-Poutine

La nouvelle de son arrestation a déclenché certaines des plus grandes manifestations en Russie depuis l’arrivée au pouvoir de Poutine et a entraîné l’arrestation de milliers de manifestants.

Navalny a été condamné à deux ans et demi pour la violation de la libération conditionnelle, mais comme auparavant, son équipe a fourni des mises à jour sur lui via son Twitter et d’autres comptes de médias sociaux.

Parmi eux, il y avait des nouvelles d’une grève de la faim de trois semaines, qui, selon Navalny, était due à la privation de sommeil et au refus de soins médicaux.

Image:

Apparaissant de la prison par liaison vidéo. Photo : AP





En juin 2021, un tribunal de Moscou a interdit sa fondation et a mené une série de raids visant à fermer son réseau. Certains membres de l’équipe ont été contraints de fuir la Russie.

Après l’invasion de l’Ukraine en février 2022, Navalny a utilisé ses publications sur les réseaux sociaux et ses comparutions devant les tribunaux pour protester contre la guerre. Lors d’une audience, il l’a décrit comme « stupide » et « construit sur des mensonges ».

Un mois plus tard, dans un bref délai, il a été ramené devant le tribunal et condamné à neuf ans supplémentaires pour détournement de fonds et outrage au tribunal avant d’être transféré dans une prison à sécurité maximale à Vladimir, dans l’ouest de la Russie.

Image:

Graffiti de lui à Saint-Pétersbourg





Cela ne l’a pas empêché, lui et son équipe, de relancer le mouvement anti-corruption et d’intenter des poursuites pour son traitement en prison, qui, selon lui, l’a contraint à écouter l’un des discours de Poutine en boucle pendant 100 jours d’affilée.

Malgré les inquiétudes de son équipe concernant sa santé et le fait qu’il peut être lentement empoisonné derrière les barreauxNavalny reste provocateur, affirmant que sa mort ne ferait qu’alimenter davantage le mouvement de protestation.

Et malgré sa dernière condamnation, beaucoup en Russie le considèrent comme une figure de style Nelson Mandela, qui, espèrent-ils, sera libéré de prison pour prendre la présidence lorsque Poutine tombera.

Un documentaire sur lui, qui le révèle tromper un expert en armes chimiques en lui faisant apparemment avouer avoir empoisonné ses sous-vêtements avec du Novichok, a remporté un Oscar plus tôt cette année.