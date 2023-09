Alexeï Navalny pourrait être libéré dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers entre la Russie et l’Occident

Khangoshvili a été abattu par Krasikov en 2019 devant des spectateurs dans un parc berlinois. Krasikov a ensuite abandonné le vélo qu’il conduisait, ainsi que l’arme et une perruque dans la rivière Spree.

« Il pourrait accepter de livrer Navalny à Krasikov, indépendamment de certaines inquiétudes qui pourraient apparaître dans son entourage et parmi les services secrets », a écrit Stanovaya.

Parmi les autres candidats à l’échange, peut-être plus probables, figurent l’ancien vétéran de la marine américaine Paul Whelan, détenu depuis 2018 pour de fausses accusations d’espionnage, et le journal Wall Street le journaliste Evan Gershkovich, détenu depuis mars pour des accusations tout aussi spécieuses.

Les États-Unis seraient plus désireux d’avoir Gershkovich, un citoyen américain, et l’Allemagne « serait probablement très réticente à laisser partir Krasikov ».

Les liens entre la Russie et l’Occident se sont rapidement détériorés depuis février 2022, lorsque Moscou a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine.

La star de la WNBA, Brittney Griner, a été détenue pendant près d’un an à Moscou après avoir été détenue à tort. Elle a été libérée en décembre 2022 dans le cadre d’un échange de prisonniers contre le marchand d’armes russe Viktor Bout.

« Navalny est sans aucun doute courageux, mais il a eu la chance de partir lorsqu’il était en Allemagne et a choisi de revenir. »

Les pays occidentaux ont imposé une série de sanctions à la Russie, qui a utilisé son influence sur les marchés de l’énergie et des céréales pour aggraver l’inflation dans les économies du G7.

