Alexei Navalny partage le message de l’isolement : « La peine la plus sévère dans la hiérarchie des prisons légales »

Le politicien russe emprisonné Alexeï Navalny a partagé lundi une série de messages sur les réseaux sociaux, où il a affirmé qu’il avait été transféré de sa cellule de prison à l’isolement pour ne pas avoir boutonné le haut de son uniforme de prison.

Plus d’une douzaine de messages postés sur un compte appartenant à Navalny, un critique virulent du président russe Vladimir Poutine, âgé de 46 ans, ont décrit son emprisonnement actuel dans une unité spéciale de logement (SHU) comme “insupportable, illégal” et “la peine la plus dure”. dans la hiérarchie légale de la prison.”

“Le SHU est la peine la plus sévère dans la hiérarchie des prisons légales. Et dans la prison illégale également – la torture et le meurtre y sont le plus souvent pratiqués”, a écrit Navalny.

Il a ajouté : “Le SHU est un chenil en béton de 2,5 x 3 mètres. La plupart du temps, c’est insupportable là-dedans car il fait froid et humide. Il y a de l’eau sur le sol. J’ai la version plage – il fait très chaud et il n’y a presque pas d’air.”

On ne sait pas immédiatement comment les informations contenues dans les messages ont été transmises de Navalny à celui qui les a publiées, car le compte indique dans les messages que Navalny n’est pas autorisé à avoir des visiteurs, seulement une tasse et un livre.

“Salutations depuis l’isolement”, a lancé Navalny dans la série de messages.

“Il n’y a qu’une tasse et un livre dans ma cellule. Je n’ai qu’une cuillère et une assiette au moment des repas. Ils m’ont même pris mes vêtements de prison et m’en ont donné des temporaires. Maintenant, j’ai d’énormes lettres blanches SHU sur le dos”, raconte le récit. ajoutée. Écrire : “Je suis une icône de la consommation consciente.”

Navalny, qui purge une peine de 11,5 ans après avoir été reconnu coupable de violation de la libération conditionnelle, puis de fraude et d’outrage au tribunal, a déclaré qu’il continuait de défier l’emprisonnement illégal et a déclaré qu’il continuait de rallier ses codétenus contre le gouvernement tyrannique.

“Le Kremlin veut voir son Goulag composé d’esclaves silencieux. Mais je suis là, ralliant les gens et exigeant que certaines lois soient respectées, au lieu de demander pardon”, écrit son récit.

Quant à la raison pour laquelle il a été transféré à l’USD, Navalny a écrit : “J’ai donc été convoqué de ma caserne à la commission, où ils ont annoncé que la séquence vidéo me montrait régulièrement en train de déboutonner le bouton du haut de ma robe de prison alors que j’étais dans la zone industrielle (le robe est juste quelques tailles trop petites pour moi).”

“Cela, bien sûr, me caractérise comme un méchant impénitent et incorrigible. C’est pourquoi la décision a été prise de me placer dans l’unité de logement spéciale”, a-t-il ajouté.

Navalny est à l’isolement depuis trois jours, où il a été chargé d’utiliser les nouvelles conditions pour “reconsidérer” son attitude.

“Aucune visite n’est autorisée à ceux de l’USD, alors ils disent qu’à moins que je ne ‘reconsidére mon attitude’, cela deviendra ma résidence permanente”, a-t-il écrit. “On ne sait pas quelle attitude je devrais reconsidérer. Envers le travail des esclaves ? Ou envers Poutine ?”

Le critique emprisonné a suggéré que ses ravisseurs pourraient le laisser dans la cellule confinée plus longtemps que la durée typique de 15 jours.

“Normalement, vous ne pouvez pas passer plus de 15 jours à l’USD, mais cette règle est facilement contournée. Ils vous enferment pendant 15 jours, vous libèrent, puis vous y remettent pendant 15 jours supplémentaires”, écrit son récit.

Et, “La fenêtre est minuscule, mais les murs sont trop épais pour tout flux d’air – même les toiles d’araignées ne bougent pas. Il n’y a pas de ventilation. La nuit, vous vous allongez là et vous vous sentez comme un poisson sur le rivage. La couchette en fer est fixée au mur, comme dans un train, mais le levier qui l’abaisse est à l’extérieur.”

“Pas de visites, pas de lettres, pas de colis”, a-t-il poursuivi. “C’est le seul endroit de la prison où même fumer est interdit. Ils ne me donnent du papier et un stylo que 1 heure et 15 minutes par jour.”

“Ça va, ça peut être pire”, a-t-il ajouté avec optimisme.

Navalny a nié tout acte répréhensible et affirme que les accusations portées contre lui sont fabriquées.

Il est rentré en Russie l’année dernière depuis l’Allemagne, où il a été hospitalisé après une tentative d’empoisonnement par un agent neurotoxique de l’ère soviétique en Sibérie. Navalny et les États-Unis et leurs alliés affirment que l’empoisonnement a été orchestré par le gouvernement russe, qui a nié l’allégation.