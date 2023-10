Longtemps considéré en Occident comme la meilleure chance de la Russie pour un avenir démocratique, Navalny, dont la santé a souffert, court désormais un risque grave de mourir en captivité. Même ses avocats – qui lui ont servi de dernière bouée de sauvetage vers le monde extérieur – ont été la cible d’arrestations et de poursuites.

Dans le même temps, l’invasion de l’Ukraine par Poutine a contraint Navalny à adopter de fortes positions anti-guerre qui rendent improbable sa possibilité d’accéder à un poste électif en Russie, même s’il retrouvait sa liberté.

Parmi les Ukrainiens, les critiques franches de Navalny à l’égard de la guerre sont considérées, en partie, comme un effort égoïste visant à maintenir la publicité de son propre cas. Et en Russie, où des milliers de familles ont perdu maris, pères, fils et frères dans une guerre que Poutine et les orthodoxes russes ont proclamée comme un combat juste et nécessaire, les opinions de Navalny semblent antipatriotiques.

Pendant des années, Navalny a applaudi les Ukrainiens pour avoir réclamé la démocratie dans les rues lors de la révolution orange de 2004-05 et de la révolution Maïdan en 2013-14, espérant que les Russes se rassembleraient dans un soulèvement similaire contre Poutine.

Mais la politique de Poutine à l’égard de l’Ukraine, en particulier l’invasion et l’annexion de la Crimée – qui a été massivement soutenue par l’opinion publique russe – a mis Navalny à plusieurs reprises dans une impasse, cherchant à adopter une position qui ne contredirait pas les opinions des électeurs russes ordinaires, dont il aurait besoin du soutien. pour remporter un jour un mandat électif. Après que Poutine ait ordonné l’annexion, Navalny et sa Fondation anti-corruption se sont lancés dans un nouveau projet : des recherches et des sondages sociologiques. Cela comprenait un effort pour mesurer l’opinion publique russe sur ce qui se passait en Crimée, et le tableau était compliqué.

Plus de 55 pour cent estiment que les droits des russophones sont bafoués en Crimée, l’un des principaux points de propagande du Kremlin. Plus de 85 % des sondés ont déclaré vouloir que la Crimée fasse partie de la Russie. Mais près de 75 % ont également déclaré qu’ils considéraient la guerre entre la Russie et l’Ukraine comme « impossible ».

Au cours des mois suivants, Navalny continuera à calibrer ses déclarations publiques sur la question de Crimée, en essayant d’équilibrer ses critiques de l’annexion illégale de Poutine et l’opinion personnelle de Navalny, partagée par une majorité de Russes, selon laquelle la Crimée était légitimement russe.

Lors d’une interview à la radio en octobre 2014, Navalny a présenté une mise à jour réaliste mais controversée de sa position, ce qui a déclenché une tempête parmi les Ukrainiens. « La Crimée, bien sûr, appartient désormais de facto à la Russie », a déclaré Navalny. «Je crois que, même si la Crimée a été conquise en violation flagrante de toutes les normes internationales, la réalité est que la Crimée fait désormais partie de la Fédération de Russie. Et ne nous trompons pas. Et je conseille vivement aux Ukrainiens de ne pas se tromper non plus. Elle restera rattachée à la Russie et ne fera jamais partie de l’Ukraine dans un avenir proche.»

Le chef de longue date d’Ekho Moskvy, Alexey Venediktov a poussé Navalny à plus de clarté, exigeant à l’antenne de savoir si Navalny rendrait la Crimée à l’Ukraine s’il en avait un jour le pouvoir.

« La Crimée est-elle un sandwich à la Bologne ou quelque chose à échanger ? Je ne pense pas », a déclaré Navalny.

La tactique de Navalny reflète la realpolitik du moment. Mais l’invasion brutale de l’Ukraine par Poutine en février 2022 a signifié qu’il n’y avait plus de possibilité de se protéger – du moins pour des millions d’Ukrainiens. À ce moment-là, Navalny était emprisonné et n’avait d’autre choix que de se prononcer catégoriquement contre la guerre.

Dans le but de positionner Navalny comme un critique éminent de l’invasion, lui et son équipe se sont tournés vers la question, qui a soudainement suscité un vif intérêt dans les capitales du monde entier, de savoir à quoi pourrait ressembler la Russie d’après-guerre. D’un point de vue juridique et politique, cela était bien plus difficile, et potentiellement périlleux, qu’il n’y paraît. De nouvelles lois strictes interdisent toute critique de l’armée russe ou de la guerre, de sorte que toute déclaration anti-guerre de Navalny risquerait de nouvelles poursuites pénales qui pourraient ajouter des années à sa peine.

Et malgré le malaise évident du public face à la campagne de mobilisation militaire de Poutine en septembre 2022 – qui a incité des centaines de milliers d’hommes en âge de combattre à fuir le pays – dans les sondages d’opinion, une majorité de Russes ont toujours déclaré leur soutien à la guerre. Politiquement, Navalny était en désaccord avec son propre peuple.

Malgré ces risques et obstacles, Navalny et son équipe devaient capter une partie de l’attention mondiale concentrée sur la Russie et la guerre. Ainsi, dans un Washington Post Dans son essai, Navalny a tenté de répondre à une question : « À quoi ressemblerait une fin souhaitable et réaliste à la guerre criminelle déclenchée par Vladimir Poutine contre l’Ukraine ?