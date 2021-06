Alexei Navalny, l’opposition attend le moment qui renversera Poutine

WASHINGTON – Le président russe Vladimir Poutine a emprisonné le chef charismatique d’un mouvement d’opposition, fermé les plus de 40 bureaux du groupe et qualifié l’ensemble des membres d’« extrémistes ».

Ce qui explique pourquoi les alliés d’Alexei Navalny, l’antagoniste principal de Poutine et son rival politique potentiel, se préparent à un moment de « cygne noir » – un événement politique encore imprévu – qui déclenche la chute du dictateur russe.

Et pourquoi, à la veille d’un sommet à enjeux élevés entre Poutine et le président américain Joe Biden, le chef de cabinet de Navalny est à Washington, se blottissant avec des responsables du département d’État et des législateurs américains sur la stratégie américaine pour affronter la Russie sur sa liste croissante d’agressions, de cyberattaques à la désinformation.

« Nous ne prétendons pas que Poutine partira l’année prochaine ou même dans cinq ans. Cela pourrait prendre beaucoup de temps », a déclaré jeudi dernier à un groupe de journalistes Leonid Volkov, qui aide à gérer les opérations quotidiennes de l’organisation anti-corruption de Navalny. dîner dans un restaurant italien du centre-ville de Washington.

La veille, la Russie avait interdit les organisations anti-corruption de Navalny et interdit à ses alliés de briguer un poste, y compris lors des prochaines élections législatives prévues en septembre.

Navalny est en prison depuis janvier, après avoir survécu à une tentative d’empoisonnement qu’il impute au Kremlin. Poutine a nié toute implication dans la tentative d’assassinat mais refuse de garantir que Navalny quittera la prison en vie.

« Il ne sera pas traité pire que quiconque », a déclaré Poutine à NBC News dans une interview diffusée lundi.

Fiona Hill, experte de la Russie avec le think tank Brookings Institutionà Washington, a déclaré que Poutine aurait été « très heureux » si Navalny était mort en prison pendant la grève de la faim qu’il a menée plus tôt cette année. Navalny a mis fin à la grève après avoir été averti par ses médecins que sa vie était en danger.

Poutine cherche maintenant d’autres moyens de minimiser l’influence de Navalny, a déclaré Hill, un ancien conseiller à la sécurité nationale de l’administration Trump.

« Navanly est une menace massive » pour Poutine et ses acolytes, qui sont « un groupe assez corrompu et kleptocratique », a-t-elle déclaré lors d’un briefing du 10 juin organisé par Brookings.

« Maintenant, que pouvons-nous y faire ? Honnêtement, pas grand-chose », a-t-elle ajouté.

Mais Volkov dit que les États-Unis peuvent prendre des mesures significatives pour contrer la répression de Poutine. Il a déclaré que la dernière décision du gouvernement russe d’interdire les organisations de Navalny ne faisait que souligner la faiblesse de Poutine.

« Poutine pourrait raser tous nos bureaux régionaux », a déclaré Volkov. « Cela ne l’aidera pas. »

Cela n’améliorera pas l’économie de la Russie, a-t-il dit, ni n’effacera la profonde frustration des Russes face à la corruption généralisée du régime de Poutine. Et cela n’améliorera certainement pas ses faibles taux d’approbation parmi la jeune génération russe.

Un sondage publié en février, mené par le Centre Levada indépendamment du gouvernement russe, a montré que Poutine avait une cote d’approbation globale de 64%. Chez les Russes de 18 à 24 ans, son approbation avait chuté de 17 % par rapport à l’année précédente, à 51 %.

« C’est un rôle nouveau, inconfortable et stressant pour lui. Et les personnes stressées ont tendance à faire des erreurs », a déclaré Volkov, notant que Poutine bénéficiait d’une note de plus de 80 %.

« Notre travail », a-t-il ajouté, « est d’utiliser ces erreurs. »

Plus: Avant la réunion de Biden, Poutine ne garantira pas que le chef de l’opposition Alexei Navalny quittera la prison en vie

Il a concédé que le mouvement de Navalny connaît « un moment bas ». Volkov a déclaré que l’état de Navalny semble stable et qu’ils sont capables de communiquer, bien qu’il ne dise pas comment.

Volvok lui-même vit en exil en Lituanie, où il a déclaré qu’il prenait des « précautions rationnelles » pour sa sécurité. Avec tous leurs bureaux maintenant fermés, leur travail de lutte contre la corruption s’est entièrement déplacé en ligne, a-t-il déclaré.

Mais il insiste sur le fait que leur campagne anti-corruption peut maintenir la traction et renforcer le soutien, même avec des bureaux fermés et leurs activités sévèrement restreintes. Volkov a reconnu que le groupe dépendait fortement des grandes plateformes technologiques pour atteindre leurs partisans russes.

« La stratégie est (…) de gagner plus de sympathie, de gagner plus d’électeurs, de gagner plus de partisans, de créer plus de défis et plus de stress pour le régime – jusqu’à ce que le régime fasse sa dernière erreur », a-t-il déclaré. « Cela dit, nous ne savons pas quand cela se produira. »

Il a admis qu’une révolution de type printemps arabe en Russie semble improbable pour le moment, et qu’ils devront peut-être simplement attendre la mort de Poutine.

« Mais nous croyons absolument que le poutinisme ne survivra pas » après le départ de Poutine lui-même, a-t-il déclaré, comparant la Russie à un « Etat mafieux ».

En continuant à exposer la corruption de Poutine, le mouvement de Navalny peut « augmenter les turbulences » et le mécontentement en Russie « de sorte que tout événement aléatoire pourrait en fait conduire à des manifestations de masse », a déclaré Volkov. Dans l’un de ses projets les plus réussis, la Fondation anti-corruption de Navanly a publié une vidéo virale alléguant que Poutine possède un palais de 1,3 milliard de dollars près de la mer Noire. Poutine a nié tout lien avec le palais.

Dans ses récentes conversations avec des décideurs américains, Volkov a déclaré qu’il avait mis l’accent sur l’influence des États-Unis sur Poutine. Lui et d’autres alliés de Navalny ont appelé l’administration Biden à sanctionner un groupe de 35 riches oligarques et membres du Kremlin étroitement liés à Poutine.

Biden doit sanctionner « les copains et les portefeuilles de Poutine », déclare l’allié du chef de l’opposition russe Alexei Navalny

Il a déclaré qu’il considérerait le sommet de Biden avec Poutine comme un succès si l’autocrate russe faisait « des concessions concrètes et mesurables sur les questions de droits de l’homme », comme la révocation de la loi extrémiste qui interdisait le groupe de Navalny ou la libération de certains prisonniers politiques.

« Je pense que c’est très réaliste en raison de l’influence que les États-Unis ont réellement en ce moment même de l’histoire politique », a-t-il déclaré. Si Biden utilise cet effet de levier, « ce sera parfaitement possible ».

Volkov a ditil pense que son message trouve un écho auprès des responsables du Département d’État et du Congrès.

« Nous avons le sentiment que l’administration pense à quoi tirer de Poutine, quelles concessions elle pourrait réellement obtenir », a-t-il déclaré.

Mais plusieurs experts russes ont déclaré qu’ils attendaient peu du sommet.

Hill a déclaré que si Biden augmentait l’emprisonnement de Navalny, Poutine tenterait de faire une fausse équivalence aux Américains qui ont été arrêtés pour leur rôle dans l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain.

« Il veut nous repousser », a-t-elle déclaré. Hill a déclaré que la polarisation politique qui s’est emparée des États-Unis « fournit à Vladimir Poutine beaucoup de fourrage pour son « what about-ism » typique ».