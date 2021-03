Alexei Navalny: les États-Unis sanctionnent des responsables russes pour une attaque d’agent neurotoxique

L’administration Biden a sanctionné mardi sept responsables russes de niveau intermédiaire et supérieur, ainsi que plus d’une douzaine d’entités gouvernementales, pour une attaque presque fatale d’agent neurotoxique contre le chef de l’opposition Alexei Navalny et son emprisonnement ultérieur.

Les mesures, mettant l’accent sur l’utilisation de l’agent neurotoxique russe comme arme chimique interdite, ont marqué les premières sanctions de l’administration Biden contre les associés du président Vladimir Poutine. campagnes médiatiques visant à déstabiliser les États-Unis

Les responsables gouvernementaux en comptaient au moins quatre que les partisans de Navalny avaient directement demandé à l’Occident de sanctionner, affirmant qu’ils étaient les plus impliqués dans le ciblage de lui et d’autres dissidents et journalistes. Cependant, la liste américaine n’incluait aucun des hommes d’affaires et des banquiers les plus puissants de Russie, des oligarques que Navalny a longtemps dit que l’Occident devrait sanctionner pour attirer l’attention de Poutine.

L’étape de mardi «n’était pas censée être une solution miracle ou une date de fin à ce qui a été une relation difficile avec la Russie», a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. «Nous nous attendons à ce que la relation continue d’être un défi. Nous sommes préparés pour cela.

L’administration Biden a également annoncé des sanctions en vertu de la loi américaine sur le contrôle des armes chimiques et biologiques et l’élimination de la guerre pour les entités russes, y compris celles qui, selon les États-Unis, travaillaient à la recherche, au développement et aux tests d’armes chimiques.

La communauté du renseignement américain a conclu avec une grande confiance que le Service fédéral de sécurité russe avait utilisé l’agent neurotoxique russe Novichok sur Navalny en août dernier, a déclaré un haut responsable de l’administration. La Russie dit qu’elle n’a joué aucun rôle dans une attaque contre le dissident.

‘Nous répondrons en nature’

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dénoncé mardi les nouvelles sanctions américaines dans le cadre de son «ingérence dans nos affaires intérieures».

«Nous n’allons pas tolérer cela», a déclaré Zakharova dans un communiqué, ajoutant que «nous répondrons en nature».

«Les tentatives de faire pression sur la Russie avec des sanctions ou d’autres outils ont échoué dans le passé et échoueront à nouveau», a-t-elle déclaré.

L’administration Biden s’est engagée à confronter Poutine au sujet d’attaques présumées contre des personnalités de l’opposition russe et d’actions malveillantes présumées à l’étranger, y compris le piratage d’agences gouvernementales américaines et d’entreprises américaines. Trump a parlé avec admiration de Poutine et a résisté aux critiques du gouvernement de Poutine. Cela comprenait le rejet des conclusions des services de renseignement américains selon lesquels la Russie avait soutenu Trump dans sa campagne secrète pour interférer avec l’élection présidentielle de 2016.

L’administration a coordonné les sanctions avec l’Union européenne, qui a ajouté à ses propres sanctions mardi sur l’attaque de Navalny.

Les États-Unis et l’Union européenne ont partagé leurs inquiétudes concernant «l’aggravation de l’autoritarisme de la Russie», a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken.

« Le gouvernement américain a exercé ses pouvoirs pour envoyer un signal clair que l’utilisation d’armes chimiques par la Russie et l’abus des droits de l’homme ont de graves conséquences », a déclaré Blinken dans un communiqué.

Parmi les personnes sanctionnées par les États-Unis figuraient le chef du Service fédéral de sécurité russe, le chef des prisons, des personnalités du Kremlin et de la défense et le procureur général de Russie.

« Beaucoup trop peu »

L’administration Biden avait prévu depuis des semaines qu’elle prendrait des mesures contre la Russie. Outre les sanctions de Navalny, des responsables ont déclaré que l’administration prévoyait de répondre prochainement au piratage massif par la Russie des agences gouvernementales fédérales et des entreprises privées qui ont mis à nu les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement cybernétique et révélé des secrets potentiellement sensibles aux espions d’élite du Kremlin.

Navalny, 44 ans, a été écœuré par l’agent neurotoxique russe lors d’une attaque que les États-Unis et d’autres ont liée aux services de sécurité de Poutine. Après des mois de convalescence en Allemagne, Navalny est rentré chez lui à Moscou en janvier et a été arrêté à son arrivée pour violation présumée de la libération conditionnelle.

Sa détention a déclenché des manifestations de rue à travers la Russie. La police a arrêté des milliers de manifestants. Les autorités ont transféré le chef de l’opposition dans une colonie pénitentiaire pour commencer à purger une peine, après ce que les groupes de défense des droits ont qualifié de procès-spectacle.

Longtemps cible des tentatives du gouvernement russe de mettre fin à la dissidence, Navalny a appelé à plusieurs reprises l’Occident à commencer à cibler les oligarques commerciaux et financiers les plus puissants de son pays, affirmant que ce n’est qu’alors que les dirigeants russes prendraient les sanctions internationales au sérieux.

Le critique russe Bill Browder, un investisseur basé à Londres, a tweeté qu’il craignait que les nouvelles sanctions américaines soient «bien trop peu importantes et ne touchent pas les copains milliardaires de Poutine».

Le représentant Adam Schiff, un démocrate californien et président du comité du renseignement de la Chambre, a déclaré que le mouvement américain était en retard.

En travaillant avec les alliés américains, « nous devons utiliser un éventail d’outils, y compris des sanctions, pour dissuader, repousser et punir de manière significative les transgressions de Moscou », a déclaré Schiff dans un communiqué.

Le gouvernement américain a précédemment blâmé le comportement de la Russie que les responsables américains considéraient comme ayant violé les normes internationales.

En 2016, par exemple, l’administration Obama a répondu à l’ingérence du Kremlin dans l’élection présidentielle en expulsant des dizaines de diplomates russes qui, selon les responsables, étaient en fait des espions et en fermant deux complexes russes au Maryland et à New York.

L’administration Trump a également pris une poignée d’actions défavorables à Moscou, notamment la fermeture de consulats russes sur la côte ouest et la suspension d’un traité sur les armes nucléaires.