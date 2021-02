Le gouvernement britannique a appelé à la libération «immédiate et inconditionnelle» du chef de l’opposition russe Alexei Navalny, après sa condamnation à près de trois ans dans une colonie pénitentiaire.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a dénoncé la condamnation comme «perverse» et a appelé à la libération immédiate de M. Navalny et de tous les manifestants pacifiques et journalistes arrêtés dans le cadre de l’affaire ces dernières semaines.