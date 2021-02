Une des principales alliées du critique emprisonné du Kremlin, Alexei Navalny, fait face à des accusations pour avoir violé les restrictions de la pandémie de coronavirus lorsqu’elle a appelé les gens à manifester.

Lyubov Sobol, qui est une figure clé de la Fondation anti-corruption de Navalny, est arrivé jeudi à la commission d’enquête russe.

La semaine dernière, un tribunal de Moscou a placé Sobol, le frère de Navalny, Oleg, et plusieurs autres alliés en résidence surveillée, sans accès à Internet, pendant deux mois dans le cadre d’une enquête criminelle sur la violation présumée des restrictions relatives aux coronavirus.

Sobol a également été accusé d’intrusion après avoir sonné à la porte d’un prétendu agent de sécurité qui a révélé par inadvertance les détails de l’empoisonnement de Navalny avec un agent neurotoxique de l’ère soviétique.

L’avocat de Sobol, Vladimir Voronin, a déclaré aux journalistes qu’un appel avait été déposé contre son assignation à résidence.

Les autorités russes ont ciblé les associés et militants de Navalny à travers le pays dans le cadre des efforts visant à étouffer les manifestations de masse en réponse à la détention du chef de l’opposition.

Les deux week-ends qui ont suivi l’arrestation de Navalny ont conduit des dizaines de milliers de personnes à travers la Russie à participer à des manifestations pour exiger sa libération.

Avec de nombreux slogans scandant contre Poutine, la police a finalement arrêté plus de 5 750 personnes rien que dimanche, avec plus de 1 900 détentions signalées à Moscou. Ces chiffres sont sans précédent à l’époque post-soviétique.

L’épouse de Navalny, Yulia, était l’une de ces personnes arrêtées lors d’une manifestation à Moscou le 23 janvier et a été condamnée lundi à payer une amende d’environ 219 € pour avoir assisté au rassemblement non autorisé.

Le critique le plus virulent du président Poutine a été condamné mardi à une peine de 3,5 ans par un tribunal de Moscou pour avoir violé les conditions de sa probation tout en récupérant en Allemagne après avoir été empoisonné.

Il purgera un peu moins en tenant compte de ses 10 mois d’assignation à résidence.

Les dirigeants de l’UE et au-delà se sont prononcés après l’annonce de sa peine de prison, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, appelant la Russie à « respecter ses engagements internationaux et à le libérer immédiatement et sans condition ».

Tous les yeux sont maintenant tournés vers Josep Borrell, le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères, qui se rendra en Russie vendredi lors de sa première visite dans le pays dans le rôle de premier plan à Bruxelles.

Sa visite sera examinée à la fois par les citoyens de l’UE et par les milliers de Russes confrontés à de nouvelles vagues de répression à la lumière des manifestations – ils s’attendent à ce que Borrell démontre une position de principe de l’UE sur les valeurs des droits de l’homme du bloc

Le haut représentant a doublé l’appel de von der Leyen mercredi, affirmant que la condamnation de Navalny « va à l’encontre des engagements internationaux de la Russie sur l’état de droit et les libertés fondamentales » et « va à l’encontre du verdict de la #ECHR (Cour européenne des droits de l’homme), qui a statué cela. cas arbitraire et déraisonnable « .