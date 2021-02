Vendredi, le chef de l’opposition russe Alexei Navalny a de nouveau comparu devant le tribunal de Moscou, dans une affaire distincte de celle de la semaine dernière qui l’a conduit en prison.

Dans ce procès, entendu au tribunal du district de Babushkinskiy de la capitale, le dissident fait face à des accusations de diffamation sur un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Navalny était présent à la procédure, les observant depuis une boîte en verre.

Il a rejeté l’affaire comme le Kremlin adoptant une vengeance politique.

La comparution devant le tribunal coïncide avec la visite du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, à Moscou, où il doit rencontrer le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

L’année dernière, Navalny a été accusé d’avoir critiqué des personnes présentées dans une vidéo faisant la promotion de la réforme constitutionnelle étendant le pouvoir du président Vladimir Poutine en tant que « comparses corrompus », « personnes sans conscience » et « traîtres ».

Le Comité d’enquête russe a soutenu que les commentaires de Navalny « dénigrent l’honneur et la dignité » d’un vétéran de la Seconde Guerre mondiale présenté dans la vidéo. Le vétéran a défendu le référendum de l’année dernière, renforçant les pouvoirs présidentiels de Vladimir Poutine.

Jeudi soir, le chef de l’opposition a appelé ses partisans à « surmonter leur peur » et à libérer la Russie des « voleurs », mais son équipe a cessé d’appeler immédiatement pour de nouvelles manifestations.

Le militant anti-corruption de 44 ans, l’ennemi politique le plus déterminé du président russe Vladimir Poutine, a été arrêté le 17 janvier à son retour de sa convalescence de cinq mois en Allemagne après un empoisonnement aux agents neurotoxiques, qu’il a imputé au Kremlin.

Les autorités russes nient toute implication et affirment qu’elles n’ont aucune preuve qu’il a été empoisonné malgré les tests de plusieurs laboratoires européens.

L’affaire plus tôt cette semaine était liée à une condamnation pour fraude et détournement de fonds en 2014. Un tribunal de Moscou a constaté mardi que Navalny avait violé les conditions de sa probation pendant sa convalescence en Allemagne et l’avait condamné à deux ans et huit mois de prison.

Navalny accuse les autorités russes de vouloir le faire taire après la tentative d’empoisonnement de l’été dernier, dont il tient Poutine pour responsable.

Son arrestation à son retour en Russie a provoqué des manifestations de soutien dans tout le pays. Les forces de sécurité ont procédé à plus de 10 000 arrestations, un record ces dernières années.