Alexei Navalny: la Russie rejette l’ordre de la Cour européenne des droits de l’homme de libérer le critique du Kremlin

La plus haute cour européenne des droits de l’homme a ordonné à la Russie de libérer le chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny, une décision rapidement rejetée mercredi par les autorités russes déterminées à isoler l’ennemi le plus important du Kremlin.

La décision de la Cour européenne des droits de l’homme exigeait que la Russie libère immédiatement Navalny et prévient que ne pas le faire marquerait une violation de la convention européenne des droits de l’homme.

Le ministre russe de la Justice a rejeté la demande de la Cour comme «non fondée et illégale» et le ministère des Affaires étrangères l’a dénoncée comme faisant partie de l’ingérence occidentale dans les affaires intérieures du pays.

Navalny, 44 ans, enquêteur anti-corruption et critique le plus éminent du président Vladimir Poutine, a été arrêté le mois dernier à son retour d’Allemagne, où il a passé cinq mois à se remettre d’un empoisonnement par un agent neurotoxique qu’il attribue au Kremlin. Les autorités russes ont rejeté l’accusation.

Plus tôt ce mois-ci, un tribunal de Moscou a condamné Navalny à deux ans et huit mois de prison pour avoir violé les conditions de sa probation lors de sa convalescence en Allemagne. La peine découle d’une condamnation pour détournement de fonds en 2014 que Navalny a rejetée comme fabriquée et que la Cour européenne a jugé illégale.

Dans sa décision de mardi, la CEDH a évoqué l’article 39 de son règlement et a obligé le gouvernement russe à libérer Navalny, citant «la nature et l’étendue du risque pour la vie du requérant».

« Cette mesure s’appliquera avec effet immédiat », a déclaré le tribunal basé à Strasbourg dans un communiqué.

Le tribunal a noté que Navalny avait contesté l’argument des autorités russes selon lequel elles avaient pris des mesures suffisantes pour protéger sa vie et son bien-être en détention après l’attaque d’un agent neurotoxique.

Le ministre russe de la Justice, Konstantin Chuichenko, a rejeté la décision de la Cour comme une «ingérence claire et grossière» dans le système judiciaire russe.

« Cette demande est infondée et illégale car elle n’indique pas un seul fait ou une norme juridique qui permettrait au tribunal de rendre un tel verdict », a déclaré Chuichenko dans un communiqué diffusé par les agences de presse russes. «Cette demande ne peut être satisfaite car il n’y a aucune raison légale pour que cette personne soit libérée en vertu de la loi russe. Conscients de cela, les juges européens ont clairement pris une décision politique qui ne pouvait qu’exacerber le rétablissement de relations constructives avec les institutions du Conseil de l’Europe. «

Dans le passé, Moscou a respecté les décisions de la CEDH accordant des compensations aux citoyens russes qui ont contesté des verdicts devant les tribunaux russes, mais elle n’a jamais été confrontée à une demande de la Cour européenne de libérer un condamné.

Reflétant son irritation mijotée face aux verdicts de la Cour européenne, la Russie a adopté l’année dernière un amendement constitutionnel déclarant la priorité de la législation nationale sur le droit international. Les autorités russes pourraient désormais utiliser cette disposition pour rejeter la décision de la CEDH.

Mikhail Yemelyanov, chef adjoint de la commission des affaires juridiques de la chambre basse du parlement contrôlée par le Kremlin, a souligné le changement constitutionnel, notant que cela donne à la Russie le droit d’ignorer la décision de la CEDH, selon l’agence de presse Interfax.

Mais le stratège en chef de Navalny, Leonid Volkov, a fait valoir que l’adhésion de la Russie au Conseil de l’Europe l’obligeait à respecter la décision de la Cour. Il a averti sur Facebook que le pays risquait de perdre son appartenance à la principale organisation de défense des droits humains du continent s’il ne respectait pas l’ordre.

L’arrestation et l’emprisonnement de Navalny ont alimenté une vague de manifestations à travers la Russie. Les autorités ont réagi par une répression radicale, détenant environ 11 000 personnes, dont beaucoup ont été condamnées à une amende ou à des peines de prison allant de sept à 15 jours.

La Russie a rejeté la critique occidentale de l’arrestation de Navalny et de la répression des manifestations comme une ingérence dans ses affaires intérieures.

Dans des remarques télévisées, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dénoncé la décision de la CEDH comme un coup porté au droit international et «faisant partie d’une campagne pour faire pression sur notre pays et se mêler des affaires intérieures de notre pays».

Une audience du tribunal sur l’appel de Navalny contre sa condamnation est prévue samedi.

Il a également fait face à des poursuites judiciaires dans une affaire distincte pour diffamation d’un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Navalny, qui a qualifié le vétéran de 94 ans et d’autres personnes présentées dans une vidéo pro-Kremlin de «comparses corrompus», de «gens sans conscience» et de «traîtres», a rejeté les accusations de calomnie et les a décrites comme faisant partie des efforts officiels pour le dénigrer.

Avec son humour sardonique habituel, Navalny a comparé ses conditions à la prison de sécurité maximale Matrosskaya Tishina à Moscou à l’isolement d’un voyageur de l’espace.

« Les gens en uniforme qui viennent me dire ne disent que quelques phrases, une lumière indiquant qu’une caméra vidéo en état de marche est vue sur leur poitrine – ils ressemblent à des androïdes », a-t-il déclaré dans des remarques publiées sur Instagram. « Et comme dans un film à propos des voyages dans l’espace, le centre de commandement du navire communique avec moi. Une voix de l’interphone disait: «3-0-2, préparez-vous pour un traitement sanitaire. Et je répondais: ‘OK, donnez-moi juste 10 minutes pour finir mon thé.’ »