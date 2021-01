La police russe a fait une descente dans les bureaux et les appartements du chef de l’opposition Alexei Navalny, emprisonné depuis son retour au pays le 17 janvier.

Le critique du Kremlin, Navalny, a été arrêté alors qu’il rentrait en Russie pour la première fois depuis qu’il avait été empoisonné par l’agent neurotoxique Novichok.

Navalny, 44 ans, est tombé malade lors d’un vol de Sibérie à Moscou en août. Il a ensuite été transféré dans une clinique en Allemagne où il a passé cinq mois à se rétablir.

Il blâme le régime du président russe Vladimir Poutine pour l’empoisonnement. Le Kremlin a nié toute responsabilité.

Après son arrestation à la mi-janvier, Navalny a appelé ses partisans à descendre dans la rue et à manifester, et le pays a vu des manifestations se tenir dans tout le pays. Le week-end dernier, environ 4 000 personnes auraient été arrêtées par la police lors de manifestations.

Mercredi, ses collaborateurs ont rapporté que la police avait perquisitionné son appartement de Moscou, une autre résidence où vit sa femme et les bureaux de son organisation anti-corruption.

Les membres de son équipe ont publié des preuves des raids sur les réseaux sociaux.

Il n’était pas immédiatement clair si quelqu’un avait été arrêté.

Leonid Volkov, chef de l’organisation d’enquête sur la corruption de Navalny, a déclaré que les recherches étaient en cours pour des violations épidémiologiques ou sanitaires présumées.

La police a également fouillé l’appartement de la porte-parole de Navalny et d’un enquêteur du groupe de Navalny, a rapporté l’organisation.

Répression sur les réseaux sociaux

Cela s’est produit alors que l’agence russe de surveillance des médias Roskomnadzor a annoncé des sanctions contre les géants des médias sociaux Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, VKontakte, Odnoklassniki et YouTube pour avoir prétendument permis aux gens d’inciter d’autres personnes à manifester en faveur de Navalny.

Interrogé sur les manifestations de samedi, Poutine a déclaré que « tout le monde a le droit d’exprimer son point de vue dans les limites fixées par la loi ».

«Ils ont également lancé des slogans politiques. Mais en dehors de la loi. Pourquoi tout ce qui est en dehors de la loi devrait être autorisé ici? Non », a dit Poutine.

Les manifestations et la répression russes semblent avoir encore tendu les relations russo-américaines.

Le porte-parole du département d’État américain Ned Price a condamné samedi «l’utilisation de tactiques dures contre les manifestants et les journalistes» et a exhorté les autorités à libérer Navalny et «tous ceux qui sont détenus pour avoir exercé leurs droits universels».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a accusé Washington de s’ingérer dans les «affaires intérieures» de la Russie, après que l’ambassade américaine à Moscou ait publié un avertissement sur son site Internet détaillant les heures et les lieux des rassemblements dans différentes villes russes et exhortant les citoyens américains à les éviter.