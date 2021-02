Le chef de l’opposition russe Alexei Navalny fait face mardi à une audience qui pourrait se terminer par son incarcération pendant des années.

L’homme de 44 ans, un enquêteur anticorruption qui est le critique le plus en vue du président Vladimir Poutine, a été arrêté le 17 janvier à son retour d’Allemagne, où il a passé cinq mois à se remettre d’un empoisonnement par un agent neurotoxique qu’il attribue au Kremlin.

Les autorités russes nient l’accusation et affirment, malgré les tests effectués par plusieurs laboratoires européens, qu’ils n’ont aucune preuve qu’il a été empoisonné.

Le service pénitentiaire russe allègue que Navalny a violé les conditions de probation de sa condamnation avec sursis à la suite d’une condamnation pour blanchiment d’argent de 2014 qu’il a rejetée comme politiquement motivée.

Il a demandé au tribunal du district Simonovsky de Moscou de transformer sa peine de 3,5 ans avec sursis en une peine qu’il doit purger en prison.

Navalny et ses avocats ont fait valoir que, bien qu’il se remette en Allemagne de l’empoisonnement, il ne pouvait pas s’enregistrer personnellement auprès des autorités russes comme l’exigent les conditions de sa probation.

Navalny a également insisté sur le fait que ses droits à une procédure régulière avaient été grossièrement violés lors de son arrestation et a décrit son emprisonnement comme une parodie de justice.

L’emprisonnement de Navalny a déclenché des manifestations massives dans toute la Russie au cours des deux derniers week-ends, au cours desquels des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour demander sa libération, scandant des slogans contre Poutine.

La police a arrêté plus de 5 750 personnes lors des rassemblements de dimanche, dont plus de 1 900 à Moscou, le plus grand nombre que la nation ait vu depuis l’époque soviétique.

La plupart ont été libérés après avoir été assignés au tribunal et encourent des amendes ou des peines de prison de sept à 15 jours. Plusieurs personnes font face à des accusations criminelles pour violence présumée contre la police.

L’une des personnes arrêtées pendant plusieurs heures était l’épouse de Navalny, Yulia, qui a été condamnée lundi à payer une amende d’environ 219 € pour avoir participé à un rassemblement non autorisé.

L’équipe de Navalny a appelé à une autre manifestation mardi devant le tribunal de Moscou.

La police a été déployée en force près du palais de justice et a bouclé les rues voisines, effectuant des détentions aléatoires.

Après son arrestation, l’équipe de Navalny a publié une vidéo YouTube de deux heures présentant une somptueuse résidence de la mer Noire qui aurait été construite pour Poutine.

La vidéo a été visionnée plus de 100 millions de fois, alimentant le mécontentement alors que les Russes ordinaires sont aux prises avec une récession économique et la pandémie de coronavirus.

Poutine a insisté la semaine dernière sur le fait que ni lui ni ses proches ne possédaient aucune des propriétés mentionnées dans la vidéo, et son confident de longue date, le magnat de la construction Arkady Rotenberg, a affirmé qu’il était propriétaire du manoir.

Dans le cadre des efforts visant à écraser les manifestations, les autorités ont pris pour cible les associés et militants de Navalny à travers le pays.

Son frère Oleg, le principal allié Lyubov Sobol et plusieurs autres personnes ont été assignés à résidence pendant deux mois et font face à des accusations criminelles pour violation des restrictions relatives aux coronavirus.

L’emprisonnement de Navalny et la répression des manifestations ont attisé l’indignation internationale, les responsables occidentaux appelant à sa libération et condamnant les arrestations de manifestants.

La Russie a rejeté les commentaires des responsables étrangers comme une ingérence dans ses affaires intérieures.