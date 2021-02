Dans un discours d’audience sans réserve prononcé avant qu’il ne soit condamné à deux ans et demi dans un camp de travail mardi, le chef de l’opposition russe Alexei Navalny a vivement critiqué le président Vladimir Poutine, le décrivant comme un «petit homme voleur dans son bunker».

Navalny a été arrêté le 17 janvier à son retour d’Allemagne à Moscou, où il avait passé cinq mois à se remettre d’une tentative d’assassinat ratée. Une enquête menée par Bellingcat, CNN et Navalny lui-même a révélé que des membres du service de sécurité russe du FSB se sont faufilés dans la chambre d’hôtel de Navalny en août et ont appliqué un agent neurotoxique mortel sur une paire de ses sous-vêtements. (La Russie a rejeté la demande.)

Navalny, 44 ans, est revenu à plusieurs reprises sur l’empoisonnement dans ses remarques, selon une traduction en anglais fournie par le média russe Meduza.

« Je l’ai mortellement offensé en survivant », a déclaré Navalny. «Et puis j’ai commis une faute encore plus grave: je n’ai pas couru et me suis caché.

« [Putin will] entrer dans l’histoire comme rien d’autre qu’un empoisonneur. Nous nous souvenons tous d’Alexandre le Libérateur et de Yaroslav le Sage. Eh bien, maintenant nous aurons Vladimir l’empoisonneur de slip », a poursuivi Navalny, faisant référence à Alexandre II, un tsar de Russie du XIXe siècle, et à Yaroslav I, un grand-prince de Kiev du 11e siècle.

Des manifestations massives ont balayé la Russie après l’arrestation de Navalny, stimulées en partie par une enquête vidéo publiée par son organisation qui a révélé un palais secret d’un milliard de dollars que Poutine aurait construit pour lui-même sur la mer Noire. La police a arrêté plus de 5 750 personnes dimanche dernier. Plus de 1 900 d’entre eux se trouvaient à Moscou, le plus depuis l’ère soviétique, selon l’Associated Press.

Sous Poutine, Navalny a dit, «l’anarchie et la tyrannie [have] devenir l’essence d’un système politique. »

«J’espère vraiment que les gens ne verront pas ce procès comme un signal qu’ils devraient avoir plus peur», a-t-il ajouté, encourageant les Russes à continuer de protester.

« Cette [trial] n’est pas une démonstration de force – c’est une démonstration de faiblesse. Vous ne pouvez pas enfermer des millions et des centaines de milliers de personnes. J’espère vivement que les gens s’en rendront compte. Et ils le feront. Parce que vous ne pouvez pas enfermer tout le pays. «

Navalny a été initialement arrêté à la demande du service pénitentiaire russe pour avoir violé les termes d’un accord de probation suite à une condamnation pour blanchiment d’argent en 2014 qui, selon lui, était politiquement motivée. Son équipe juridique a fait valoir qu’il était à juste titre incapable de satisfaire aux exigences de sa probation, y compris de s’enregistrer en personne auprès des autorités, alors qu’il était dans le coma en Allemagne se remettant de l’empoisonnement.