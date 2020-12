Des membres infiltrés du Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie ont été impliqués dans l’empoisonnement de la figure de l’opposition Alexei Navalny, a révélé une nouvelle enquête.

Le critique du Kremlin, Navalny, est tombé malade sur un vol de Tomsk à Moscou le 20 août. Il a ensuite été transféré dans une clinique de Berlin pour y être soigné.

En septembre, le gouvernement allemand a déclaré qu’il y avait « la preuve sans équivoque d’un agent neurotoxique chimique du groupe Novichok » dans son corps.

La Russie a nié à plusieurs reprises toute responsabilité dans l’empoisonnement de Navalny, déclarant qu’aucun agent Novichok n’a été retrouvé dans son corps lorsqu’il a été soigné à Omsk. Moscou a également déclaré que toute accusation portée contre eux faisait partie d’une campagne occidentale plus large.

Mais le rapport dirigé par le site Web d’enquête Bellingcat est la première fois que des personnes nommées sont impliquées dans la tentative de meurtre de Navalny.

Bellingcat a également déclaré que Navalny avait été sous « des années de surveillance » depuis qu’il avait annoncé pour la première fois son intention de se présenter à la présidence de la Russie en 2017.

Le rapport cite 37 voyages depuis 2017 au cours desquels Navalny a été suivi par un ou plusieurs des agents nommés.

« Bellingcat et ses partenaires ont également découvert des données indiquant l’existence d’un programme d’armes chimiques clandestin géré par des membres des services de renseignement intérieurs russes », a indiqué le site Internet.

Trois membres en civil de cette unité clandestine se sont rendus aux côtés de Navalny jusqu’à Tomsk au moment où il est tombé malade.

« Ces agents se trouvaient à proximité de l’activiste de l’opposition pendant les jours et les heures de la période pendant laquelle il a été empoisonné avec une arme chimique de qualité militaire », a rapporté Bellingcat. Au moins cinq autres employés du FSB ont soutenu la mission, ont-ils ajouté.

Citant des records de télécommunications et de voyages, Bellingcat affirme également que l’empoisonnement était probablement « mandaté aux plus hauts échelons du Kremlin ».

« Compte tenu de cette série de coïncidences invraisemblables, la charge de la preuve d’une explication innocente semble incomber uniquement à l’État russe. »

L’enquête n’établit pas qu’aucun de ces agents n’était en contact direct avec Navalny, ni qu’aucune action ou ordre n’avait été donné.

Euronews a contacté le FSB et le ministère russe de l’Intérieur pour une déclaration sur les conclusions de Bellingcat, qu’ils sont susceptibles de rejeter.

Le mois dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a suggéré que Navalny avait peut-être été empoisonné dans l’avion pour l’Allemagne, ou une fois arrivé à Berlin.

Suite à sa publication, Navalny lui-même a déclaré sur Twitter que « l’affaire concernant ma tentative de meurtre est résolue ».

« Nous connaissons les noms, nous connaissons les grades des postes et nous avons les photos », a ajouté la figure de l’opposition.

Comment l’enquête a été menée

La nouvelle étude a été menée par Bellingcat, en collaboration avec CNN, Der Spiegel, The Insider et El Pais, et a analysé des données «volumineuses» sur les télécommunications et les voyages.

Aric Toler, responsable de la recherche chez Bellingcat, a déclaré à Euronews qu’il existe une multitude de données vendues et échangées à travers la Russie, telles que les informations sur les passagers pour les vols, les enregistrements téléphoniques et les détails du passeport.

« Le marché noir russe des données est vaste, vous pouvez acheter et acquérir presque tous les types d’informations que vous pouvez imaginer », a déclaré Toler.

«Nous pouvons accéder très facilement à ces marchés de données en ligne, par exemple via des robots sur des services de messagerie populaires comme Telegram, qui nous ont fourni tant d’informations.

« La Russie a des restrictions privées très lâches dans la législation et les pratiques, et dispose également d’une vaste collecte de données sur les citoyens. »

L’enquête a également travaillé directement avec Navalny et a reçu l’historique de voyage personnel de l’opposant, qu’il a utilisé avec des dizaines de bases de données divulguées que le site Web a acquises ces dernières années.

Aric Toler a déclaré à Euronews que sa première hypothèse était qu’une équipe d’agents avait traîné Navalny à travers la Russie juste avant qu’il ne soit empoisonné.

«Nous avons recherché des vols correspondant à l’itinéraire de Navalny, à destination et en provenance de Novossibirsk et Tomsk, deux villes différentes, distantes de 200 à 300 kilomètres.

« Nous avons trouvé trois personnes, une personne réelle et deux qui n’avaient rien sur elles en ligne, pas de numéro de contribuable, pas d’antécédents résidentiels, pas d’immatriculation de véhicule … c’étaient des fantômes. »

« Nous avons découvert que ces deux personnes étaient de fausses identités … Une fois que nous avons eu ces noms suspects, nous avons découvert qu’ils travaillaient tous pour le FSB et que certains étaient également des experts en armes chimiques comme Novichok. »

Toler a ajouté que leurs soupçons étaient fondés compte tenu de la spécificité de l’itinéraire de voyage et de la diminution du nombre de passagers sur les vols internes pendant la pandémie COVID-19.

Les enquêtes de Bellingcat ont révélé que les membres de l’unité secrète du FSB ont également communiqué entre eux tout au long du voyage à Tomsk, avec des pics de communication soudains juste avant l’empoisonnement et pendant la nuit lorsque Navalny a quitté son hôtel et s’est dirigé vers l’aéroport de Tomsk.

De plus, les données de localisation ont montré qu’un membre n’était qu’à quelques minutes à pied de l’hôtel de Navalny dans la ville sibérienne cette nuit-là.

« Nous n’avons pas l’énergie psychique pour dire qui a dit quoi et quelles étaient les conversations, mais nous savons qui a appelé qui et la chronologie de cela », a déclaré Toler à Euronews.

« Il est clair que les hauts niveaux du FSB étaient constamment informés de l’opération. »

«Les données sont assez claires»

L’enquête a également révélé que des agents avaient peut-être tenté d’empoisonner Navalny en juillet, alors qu’au moins deux des agents avaient suivi le critique du Kremlin à Kaliningrad, où il passait un week-end avec sa femme, Yulia. Cela n’avait pas été révélé auparavant par Navalny ou aucune enquête.

« Au cours de ce voyage, Yulia Navalny est également tombée malade avec des symptômes similaires à ceux d’un bas grade de Novichok », a déclaré Toler à Euronews.

Bellingcat dit que leur enquête était importante en raison du « vide juridique » autour de l’affaire, car seule la Russie a offert sa compétence pour une enquête officielle sur l’empoisonnement presque mortel de Navalny.

Les gouvernements étrangers pourraient maintenant être en mesure de donner suite aux rapports de Bellingcat sur l’utilisation répétée par la Russie d’armes chimiques interdites, malgré leur signature sur les traités internationaux.

« Toute utilisation d’armes chimiques est grave et ne peut être sans conséquences », a déclaré l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques dans un communiqué.

Bellingcat a également confirmé ne pas avoir reçu de réponse des autorités russes au moment de la publication.

« Les données sont assez claires », a déclaré Aric Toler à Euronews. « Il est important de dire que pour chaque source de données que nous trouvons, nous sommes sûrs de la vérifier et de la corroborer avec d’autres sources de données. »

« Nous avons en ligne des milliers et des milliers de données de télécommunications et d’historique de voyage qui impliquent cette équipe du FSB dans la tentative de la vie d’Alexei Navalny. »

Bellingcat avait précédemment publié les noms des agents des renseignements militaires russes (GRU) qu’ils croient responsables de l’empoisonnement à Novichok de l’ancien agent double, Sergei Skripal en 2018. Moscou a toujours nié les accusations.