Lundi soir, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez a raconté une histoire sur le traumatisme dont nous étions au courant, et celui que nous ne savions pas.

Lors d’un Instagram Live émotionnel qui a maintenant été vu 2,2 millions de fois, Ocasio-Cortez a déclaré que la peur qu’elle avait ressentie lors de l’émeute du Capitole le mois dernier avait été amplifiée par un traumatisme antérieur dont elle n’avait jamais parlé publiquement: son agression sexuelle.

La voix craquante, les yeux larmoyants, les mains jointes, elle a révélé qu’elle « n’avait pas dit cela à beaucoup de gens dans ma vie. Mais quand nous traversons un traumatisme, le traumatisme s’aggrave. »

Après son récit déchirant sur la façon dont elle s’est cachée d’une foule violente le 6 janvier, Ocasio-Cortez a reçu un élan de soutien de la part de collègues et d’autres survivants qui se sont vus dans son histoire. Mais certains critiques l’ont ridiculisée et ont affirmé qu’elle militait le traumatisme à des fins politiques. Le journaliste Michael Tracey l’a accusée de «manipulation émotionnelle».

Mais les experts en traumatologie disent que la réaction d’Ocasio-Cortez est normale et attendue, et son récit correspond à ce que la science montre qu’il arrive à un esprit et à un corps soumis à des formes extrêmes de stress. Lorsqu’une personne a des antécédents de traumatisme, un nouvel événement traumatique, même s’il s’agit d’un type de traumatisme différent, peut réactiver des sentiments similaires. Il est probable, selon les experts, que l’expérience d’Ocasio-Cortez en matière d’agression sexuelle ait amplifié ce qu’elle a enduré au Capitole.

«Le traumatisme ne parle pas avec des mots», a déclaré le psychologue clinicien Seth Gillihan. «Trauma ne traite pas« l’agression sexuelle »ou« l’agression du Capitole ». Ce qu’il traite est un sentiment écrasant de danger, de sentiment d’impuissance, de sentiment que ma vie est hors de mes mains. Du point de vue d’un étranger, les sources semblent différentes, mais à l’intérieur de notre corps et de notre esprit … c’est exactement le même message. «

Le traumatisme aggrave le traumatisme

Les experts disent qu’une réaction de traumatisme se produit lorsque nous devons nous protéger physiquement et émotionnellement d’une expérience accablante qui dépasse ce que notre système nerveux est capable de digérer à la fois.

«La définition de base du traumatisme commence par l’exposition à quelque chose qui provoque une peur extrême, une impuissance ou une horreur, puis se traduit par un certain nombre de symptômes ou d’expériences qui peuvent se dérouler au fil du temps», a déclaré Emily Sachs, une psychologue clinicienne spécialisée dans les traumatismes.

«Elle ne pouvait pas sortir du lit»:Pourquoi regarder l’émeute du Capitole était « déclencheur » pour certaines femmes

Bien qu’il existe de nombreuses façons d’être traumatisé, notre corps a un seul système de réponse au stress. Si le traumatisme d’origine était une catastrophe naturelle et le second un accident de voiture, l’accident de voiture va susciter les mêmes sentiments même si extérieurement il ressemble à un événement complètement différent.

Bien qu’Ocasio-Cortez n’ait pas précisé les détails de son agression ni commenté davantage, les experts disent que ses sentiments peuvent être plus étroitement liés étant donné que les deux traumatismes étaient interpersonnels.

L’agression sexuelle « est une violation qui leur enlève leur pouvoir. … L’insurrection est également très délibérément et explicitement en train de prendre le pouvoir, avec des dommages dirigés vers des cibles spécifiques, comme les femmes de couleur, plus que d’autres, comme les hommes blancs », a déclaré Jennifer Gómez, professeur de psychologie à la Wayne State University. « AOC, et tous les nombreux autres qui ont subi des violences, réagissent normalement aux événements extrêmes. Les liens entre l’agression sexuelle et l’insurrection, en particulier, sont profonds. »

L’agression contre le Capitole était une attaque potentiellement mortelle, un traumatisme aggravé par l’expérience d’Ocasio-Cortez en matière d’agression sexuelle et rendu encore plus terrifiant par les menaces de mort qu’elle a reçues depuis son élection au Congrès.

Républicain Ted Yoho:Accusé d’avoir qualifié Ocasio-Cortez d’insulte sexiste

« Cela ne déclenche pas un traumatisme, c’est un traumatisme superposé à un traumatisme », a déclaré Gillihan.

Pourquoi les survivants de traumatismes ne peuvent tout simplement pas oublier

Ocasio-Cortez a déclaré qu’elle avait partagé son expérience de l’émeute avec des détails si vifs parce qu’elle était frustrée par les tentatives de minimiser ce qui s’était passé.

Dans une interview sur l’émeute du Capitole avec Fox News le mois dernier, le sénateur Ted Cruz, R-Texas, a déclaré: « Je pense qu’il est temps de passer à autre chose. »

« Ils essaient de nous dire d’oublier ce qui s’est passé », a déclaré Ocasio-Cortez dans sa vidéo. « Ils essaient de nous dire que ce n’était pas un gros problème … sans faire face aux dommages extrêmes, aux dommages physiques, aux pertes en vies humaines et aux traumatismes qui ont été infligés. »

Le traumatisme laisse des traces sur le cerveau et des associations de danger, d’incontrôlabilité et d’imprévisibilité qui peuvent durer toute une vie.

Certaines réactions traumatiques se manifestent immédiatement, tandis que d’autres se manifestent des mois ou des années plus tard. Certains survivants se retrouvent déclenchés par des choses qui ne sont pas objectivement dangereuses mais qui leur rappellent le passé. Et d’autres, comme Ocasio-Cortez, retrouvent d’anciens traumatismes réactivés par de nouvelles expériences traumatiques.

« Le traumatisme ne reconnaît pas le temps », a déclaré Gillihan. « Ce qui arrive souvent pour les survivants de traumatismes, c’est que les choses sont arrêtées, mais dans un nouvel événement, au niveau neuro-biologique, un nouveau traumatisme peut activer ces associations traumatiques et les ramener toutes à l’inondation. Cela peut arriver en un instant. »

Ces histoires sont souvent rejetées

En tant que forme d’autoprotection, les experts disent que les gens feront de grands efforts psychologiques pour créer une distance entre eux et quelqu’un d’autre qui a vécu quelque chose de violent ou de douloureux. Parfois, cela ressemble à un blâme sur la victime. «Elle réagit de manière excessive», disent les gens. Ou, « elle a apporté cela sur elle-même. »

« Le traumatisme est difficile à gérer », a déclaré Gómez. << Il est difficile de garder à l'esprit que nous vivons dans un monde suffisamment dépravé pour que le viol et la violence soient aussi courants que cela. Il peut être plus facile de nier cette réalité - peut-être en particulier pour les personnes qui sont moins susceptibles de subir de tels traumatismes. , comme les hommes blancs, hétéros, riches, cis. "

Les experts disent que le sexe d’Ocasio-Cortez influence probablement la réaction à ses révélations émotionnelles. Il est beaucoup plus facile de suggérer qu’Ocasio-Cortez est fragile, hypersensible ou même politiquement motivée que d’accepter l’horreur de ce qui lui est arrivé.

« Les femmes sont historiquement beaucoup plus faciles à ne pas croire et à ignorer en raison de leur marginalisation », a déclaré Sachs. « C’est un fruit facile à dire » Elle ment ou exagère « . Ensuite, nous n’avons pas à prendre en compte le type de véritable catastrophe qui vient de se produire. «

Ocasio-Cortez a comparé ces dénégations au comportement des agresseurs. Les experts sont d’accord et disent que le déni et le blâme des victimes sont des tactiques couramment utilisées par les agresseurs.

« Les agresseurs exigent le silence », a déclaré Gómez. « Le problème, c’est qu’un tel mandat de silence rend fou pour les personnes qui vivent la violence et qui voient le monde tel qu’il est: un endroit qui inclut une telle violence autant que de la joie. »

Le traumatisme final: ne pas être cru

Pour les survivants de traumatismes, le soutien des autres est un élément crucial du rétablissement. Lorsqu’un survivant n’est pas pris en charge après un incident traumatique, cela peut créer un traumatisme secondaire.

Les réactions d’autres personnes qui ne croient pas aux survivants ou qui minimisent la gravité d’un événement traumatique peuvent avoir un effet dévastateur.

« Il est triste que pour des raisons politiques prévisibles, une personne divulguant des événements traumatisants provoque l’invalidation et la haine », a déclaré Gillihan. « Ce ne serait pas bien si nous pouvions tous faire le contraire, nous soutenir les uns les autres dans ces choses? Nous allons tous subir un traumatisme à un moment donné. Nous devons être là les uns pour les autres autant que nous le pouvons. »

Si vous avez survécu à une agression sexuelle, RAINN offre un soutien par le biais de la hotline nationale contre les agressions sexuelles (800.656.HOPE & online.rainn.org).

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la US National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit une assistance gratuite, 24h / 24 et 7j / 7 lorsque vous composez le 741741.