La membre du Congrès a répondu aux électeurs en colère en montrant ses mouvements de danse et en tirant la langue

Face aux manifestants lors d’une réunion de la mairie de New York pour la deuxième fois en l’espace d’une semaine, la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez s’est moquée de ses critiques en colère en souriant et en faisant semblant de danser à la cadence de leur chant.

La dernière confrontation avec les électeurs a eu lieu mercredi soir dans le quartier Queens de la ville, où Ocasio-Cortez a organisé un événement à la mairie pour renforcer le soutien de ses électeurs avant les élections de mi-mandat du Congrès du mois prochain. Un clip vidéo de la réunion montre des manifestants brandissant des pancartes et scandant “AOC doit partir” au rythme d’un tambour.

Ocasio-Cortez, un démocrate de New York, s’est assis sur une scène derrière le podium alors que les manifestants criaient. Elle a répondu en se balançant et en secouant ses épaules et ses bras dans des mouvements de danse simulés tout en tirant la langue, puis a souri et a bu dans une bouteille d’eau.

L’incident est survenu une semaine seulement après que des manifestants ont interrompu l’événement de la mairie d’Ocasio-Cortez dans l’arrondissement du Bronx à New York, l’accusant d’avoir contribué à pousser les États-Unis au bord de la guerre nucléaire avec la Russie en votant pour soutenir des programmes d’aide militaire massifs à l’Ukraine. Un homme a demandé comment elle pouvait prétendre être une “socialiste progressiste” tout en se joignant à d’autres démocrates pour prolonger et intensifier le conflit russo-ukrainien.















Lors de la dernière mairie, les manifestants ont accusé Ocasio-Cortez d’être un menteur et un hypocrite. Une personne a fait semblant d’être menottée, se moquant de la députée pour avoir prétendument fait de même pour dramatiser son arrestation lors d’une manifestation pour le droit à l’avortement en juillet. Un autre militant a brandi une pancarte faisant la promotion de l’adversaire d’Ocasio-Cortez lors des élections de mi-mandat du 8 novembre, la républicaine Tina Forte, et disant : “F ** k AOC.” Le démocrate de 33 ans a répondu en le pointant du doigt et en disant : “Très classe. Merci Monsieur.”

Ocasio-Cortez a été élue pour la première fois au Congrès dans son district à prédominance démocrate en 2018, se présentant comme une “progressive” étranger avec des politiques d’extrême gauche telles que l’abolition de l’agence américaine des douanes et de l’immigration et la fourniture de soins de santé gouvernementaux à tous les Américains. Cependant, les critiques l’ont accusée de voter comme une politicienne de l’establishment, surtout en matière de guerre. Ses votes au Congrès se sont alignés sur les vues du président Joe Biden sur 93,7% des projets de loi, selon le cabinet de recherche FiveThirtyEight.

L’événement de la mairie de mercredi a de nouveau été perturbé lorsque les lumières se sont éteintes dans l’auditorium, à quel point l’équipe de sécurité d’Ocasio-Cortez l’a éloignée de la scène. Lorsque les lumières se sont rallumées environ une minute plus tard, elle est revenue et a dit au public, “Je n’ai tout simplement pas le droit d’être dans une pièce lorsque les lumières s’éteignent.”