LA FEMME DU CONGRÈS Alexandria Ocasio-Cortez s’est classée au premier rang contre la représentante Marjorie Taylor Greene après que la Géorgienne l’a qualifiée de « petite communiste de New York » et a déclaré qu’elle appartenait derrière les barreaux.

« Tout d’abord, je suis plus grand qu’elle », a tweeté le représentant de New York à son ennemi juré du Sud.

La représentante des États-Unis, Marjorie Taylor Greene, a qualifié la représentante Alexandria Ocasio-Cortez de « petite communiste de New York » lors d’un discours lors d’un rassemblement samedi soir pour l’ancien président américain Donald Trump au parc des expositions du comté de Lorain à Wellington, Ohio Crédit : Reuters

AOC s’est vanté de sa supériorité en taille sur celle de Taylor Greene dans un tweet qui disait: « Tout d’abord, je suis plus grand qu’elle » Crédit : AP

Son retour a suivi les tirs de Greene sur l’arc politique proverbial samedi alors qu’elle réchauffait une foule de rassemblement Trump à Wellington, Ohio.

Taylor Greene a déclaré samedi à la foule au parc des expositions du comté de Lorain que la législatrice, qu’elle a qualifiée de « petite communiste de New York » à un chœur de huées qui a rapidement divergé en un chant familier habituellement réservé à l’ancienne candidate à la présidentielle Hillary Clinton .

On entendait la foule crier à l’unisson : « Enfermez-la ! Enfermez-la !

« Enfermez-la aussi », a-t-elle convenu. « C’est une bonne idée. »

Le 12 mai, AOC a été accostée par Greene à l’extérieur des chambres de la Chambre. Greene lui a demandé pourquoi elle soutenait « Antifa » et le mouvement Black Lives Matter. Crédit : Twitter/Marjorie Taylor Greene

Puis Taylor Greene a continué son insulte verbale.

« Elle n’est pas une Américaine », a déclaré Taylor Greene. « Elle n’embrasse pas nos manières américaines. »

Les deux législateurs brûlants ont récemment échangé des barbes en public, Taylor Greene qualifiant AOC de « terroriste » sa position sur les ventes d’armes à Israël.

En mai, le promoteur du complot QAnon a tweeté : « AOC, vous êtes responsable des attaques contre le peuple juif en raison de votre position haineuse contre Israël contre le droit d’Israël de se défendre contre les terroristes du Hamas, qualifiant Israël d’État d’apartheid et soutenant des groupes terroristes.

AOC a récemment remis en question la foi de Taylor Greene après que le législateur géorgien a suggéré que Covid-19 pourrait être d’origine humaine Crédit : EPA

Puis AOC a riposté plus tôt ce mois-ci en remettant en question la foi de Taylor Greene après que le législateur républicain a suggéré que Covid doit être créé par l’homme.

AOC a tweeté : « Dites-moi que vous n’avez jamais lu la Bible sans me dire que vous n’avez jamais lu la Bible.

Le commentaire était venu après que Taylor Greene ait interrogé Covid-19 comme étant naturellement né :

« Je ne crois pas à ce type de soi-disant science », a-t-elle déclaré à Steve Bannon.

Taylor Greene a également encouragé la foule du rassemblement Trump à emprisonner AOC parce qu’elle n’est « pas une Américaine » Crédit : Reuters

« Pourquoi est-il nécessaire de créer un virus qui pourrait se propager rapidement dans une population, rendre les gens malades et les tuer ? C’est une arme biologique.

« Nous devons donc être très clairs sur l’intention de Covid-19 et de ces virus avec lesquels ils expérimentent comme une sorte d’expériences du Dr Frankenstein. »

Le dernier reproche de Green contre AOC a d’abord gagné en notoriété lorsque des images sont apparues la montrant en train de crier « arrête d’être un bébé » dans la boîte aux lettres d’Alexandria Ocasio-Cortez en 2019.

L’incident étrange a montré Taylor Greene criant dans la boîte aux lettres du démocrate. « Arrêtez d’être un bébé et arrêtez de verrouiller votre porte et sortez et faites face aux citoyens américains que vous servez », a-t-elle déclaré, selon les images, qui ont été publiées sur YouTube.

Et le 12 mai, AOC a été accosté par Greene à l’extérieur des chambres de la Chambre.

Greene lui a demandé pourquoi elle soutenait « Antifa » et le mouvement Black Lives Matter.

« Vous ne vous souciez pas du peuple américain. Pourquoi soutenez-vous les terroristes et les antifa ? », a demandé Greene.