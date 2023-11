Alexandre Vauthier et Kylie Minogue révolutionnent le divertissement à Vegas avec une collaboration Dazzling Couture

Dans une fusion inégalée entre la haute couture parisienne et le spectacle de Las Vegas, le créateur Alexandre Vauthier a conçu une série de chefs-d’œuvre de couture personnalisés pour le dernier défilé du Venetian Resort, Voltaireet son premier acte, icône pop Kylie Minogue. Ce partenariat représente une aventure audacieuse dans une nouvelle dimension du spectacle vivant, promettant d’élever le niveau du divertissement nocturne sur le Strip de Vegas.

Kylie Minogue électrise la scène dans une création originale d’Alexandre Vauthier, apportant un mélange de haute couture et de glamour de Vegas au défilé « Voltaire » du Venetian Resort – où la mode et l’art de la performance convergent de manière spectaculaire.

Le récit d’un couturier : créer les visuels de Voltaire

Après deux ans de planification méticuleuse avec les producteurs Michael Gruber, Marc Zaffuto et Manon Savary du restaurant Manko à Paris, Vauthier a manifesté un spectacle visuel qui s’intègre au récit dynamique de Voltaire. Le résultat? Une expérience théâtrale en constante évolution, où l’attrait de la couture est une présence constante. L’atelier de Vauthier a fabriqué avec diligence 141 pièces individuelles, certains ensembles exigeant plus de 2 000 heures de travail artisanal.

Vauthier, connu pour ses créations élégantes et glamour, a exprimé son désir que les invités soient enveloppés par l’expérience couture dès leur premier instant à l’intérieur du théâtre. « Nous n’avons pas pensé à de simples costumes, mais chaque look est imaginé comme faisant partie de la conception de toute une collection », explique-t-il, soulignant la cohésion thématique et esthétique de son travail.

Kylie Minogue incarne le chic ultime de Vegas dans un manteau en fausse fourrure rose Alexandre Vauthier, offrant une sérénade à la foule avec ses succès intemporels lors de l’extravagance à couper le souffle « Voltaire » du Venetian Resort.

L’art de la couture : chefs-d’œuvre du vêtement de performance

Les Métiers d’Arts, collaborateurs renommés des Collections Couture saisonnières de Vauthier, et Stefano Canulli, camarade de Vauthier depuis son passage chez Thierry Mugler, s’associent une nouvelle fois pour créer les costumes de Voltaire. Aux côtés de Simon Crowhurst, qui apporte son expertise du Cirque du Soleil, l’équipe a incorporé la flamboyance de la philosophie de conception de Bob Mackie aux exigences de performance de haut calibre d’un spectacle de Vegas.

La fonctionnalité s’est mariée à l’esthétique dans les créations de Vauthier, car il répondait aux exigences rigoureuses des acrobates et des danseurs du spectacle. Cette attention portée à l’aspect pratique s’est étendue à l’ensemble de la distribution, du personnel de la salle et des animateurs du spectacle, en mettant l’accent sur le confort lors des représentations de haute intensité. La vision de Vauthier comprenait même des lunettes de soleil sur mesure fabriquées en collaboration avec Alain Mikli, dans la continuité de leurs coentreprises remontant à 2018.

Habiller les stars : la couture personnalisée de Kylie Minogue

La synergie entre Vauthier et Kylie Minogue était évidente dès leur première rencontre. “Lorsque j’ai rencontré Kylie pour ce projet, nous avons immédiatement été en phase, aspirant à faire revivre l’esprit des boîtes de nuit historiques qui ont défini la culture nocturne de New York, et qui se déroulent aujourd’hui à Vegas, avec une énergie festive et glamour, » dit Vauthier. Pour Minogue, il a conceptualisé trois looks exclusifs qui résument l’essence de sa présence électrisante sur scène.

Le costume central – une robe asymétrique éblouissante à franges présentant un dégradé de teintes arc-en-ciel en cristal, complétée par des lunettes de soleil en cristal jaune – a nécessité 2 000 heures pour perfectionner son effet dégradé digne de la scène. Faisant écho au style extravagant de Liberace, un manteau en fausse fourrure rose est devenu la déclaration du deuxième look, tandis qu’une combinaison léopard brodée de cristaux associée à des bottes de Giuseppe Zanotti complétaient le trio de modèles.

Vauthier a réfléchi sur le parcours créatif : « Ce fut une expérience formidable de travailler de manière créative avec la partie hyper ludique, décontractée, amusante et nocturne de mon cerveau. Normalement, je suis une personne plus équilibrée, donc ensemble, nous avons dû trouver le bon ton avec juste une petite touche de l’attitude sexy reconnaissable qui est si importante dans l’ADN de la maison.

Une renaissance des boîtes de nuit : réinventer la vie nocturne de Vegas

La collaboration entre Alexandre Vauthier et Kylie Minogue pour Voltaire au Venetian Resort Las Vegas promet non seulement un spectacle mais une incarnation de la culture couture, destinée à redéfinir le divertissement et le rôle de la mode en son sein. Découvrez-en davantage sur vénitienlasvegas.com.