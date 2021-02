L’ancien attaquant de l’AC Milan Alexandre Pato devrait rejoindre Orlando City SC, ont confirmé des sources à ESPN.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Vendredi, les Lions ont taquiné la signature avec une paire de Tweets contenant une photo d’un canard. (Pato signifie «canard» en portugais.) Une annonce pourrait venir dès ce week-end.

Spotté à Orlando aujourd’hui 🦆 pic.twitter.com/QvonuR60ic – Orlando City SC (@OrlandoCitySC) 12 février 2021

Une source a déclaré à ESPN que Pato, 31 ans, a signé un contrat d’un an et ne sera pas un joueur désigné. L’accord comprend une option pour une année supplémentaire. Orlando a récemment envoyé l’attaquant Daryl Dike en prêt au côté du championnat anglais Barnsley.

Les Mane Land ont été parmi les premiers points de vente à avoir signalé l’accord Pato.

La longue carrière de Pato en club comprend des séjours à l’AC Milan, à Chelsea et à Villarreal, ainsi qu’à plusieurs équipes brésiliennes et au club chinois Tianjin Tianhai. Il était plus récemment dans les livres de Sao Paulo, son deuxième passage avec le club, et celui où il a marqué neuf buts en 35 matches de championnat et de coupe. Mais il est sans équipe depuis que Sao Paulo et lui sont parvenus à un accord en août 2020 pour mettre fin à son contrat.

Son sort le plus réussi au niveau du club est venu avec l’AC Milan, où il a joué de 2007-13. À cette époque, il a marqué 63 buts en 140 matches de championnat et de coupe, et a aidé l’équipe à remporter un titre de Serie A en 2010-11 et la Supercoppa Italiana en 2011.

Pato est un ancien international brésilien, marquant 10 buts en 27 matches, dont le dernier en 2013.

Pato est la dernière star brésilienne à rejoindre Orlando, le club où l’ancien milieu de terrain de Milan et du Real Madrid Kaka a joué de 2014 à 2017. Il y a actuellement quatre autres Brésiliens sur la liste de l’équipe en Junior Urso, Ruan, Antonio Carlos et Matteus Aias.