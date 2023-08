Alexandre Loukachenko : « Le dernier dictateur d’Europe » entraîne-t-il la Biélorussie dans la guerre contre l’Ukraine ? | Nouvelles du monde

Décrit comme le « dernier dictateur européen », le président biélorusse Alexandre Loukachenko a intensifié les tensions avec l’OTAN.

Mais est-il sur le point d’entraîner son pays dans la guerre russo-ukrainienne – contre la volonté de son électorat ?

En poste depuis juillet 1994, malgré des niveaux croissants de dissidence interne, le dirigeant biélorusse a été maintenu au pouvoir grâce à des niveaux croissants de soutien russe, tandis que M. Loukachenko a récemment été enhardi par la présence de combattants mercenaires du groupe Wagner dans son pays.

Mais cela a conduit à des tensions accrues avec la Pologne (membre de l’OTAN) et à des menaces signalées près de la frontière, ce qui risque d’entacher son héritage en entraînant la Biélorussie dans la guerre de la Russie en Ukraine.

M. Loukachenko est un politicien rusé qui a maintenu une solide emprise sur le pouvoir au cours des trois dernières décennies. Partisan d’une « union étatique » avec la Fédération de Russie, de nombreux analystes estiment que M. Loukachenko se considère comme le successeur naturel du président Poutine.

Cependant, M. Loukachenko reconnaît également que l’opinion populaire biélorusse n’est pas favorable à des liens plus étroits avec la Russie, et les sondages suggèrent qu’il n’y a presque aucun soutien pour que la Biélorussie entre en guerre avec l’Ukraine.

En conséquence, M. Loukachenko doit trouver un équilibre entre les ambitions souvent contradictoires du dirigeant russe et son propre électorat.

Après Yevgeny Prigozhin tentative de coup d’Etat avortée il y a six semaines, il a été largement rapporté que M. Loukachenko était chargé de négocier un accord pour persuader Prigozhin d’abandonner sa marche rebelle.

Le président Poutine a clairement été ébranlé par la menace la plus importante à son autorité depuis des décennies et a eu besoin de temps pour consolider sa position et réaffirmer son autorité. L’intervention de M. Loukachenko a donc fourni une bouée de sauvetage inestimable au président russe assiégé.

Vladimir Poutine devait également éliminer la menace immédiate de Wagner, alors M. Loukachenko a proposé de baser le groupe de mercenaires et son chef Prigozhin en Biélorussie comme palliatif à court terme.

Ce soutien inestimable à un moment aussi critique pour M. Poutine a également fourni à M. Loukachenko une occasion éphémère de se prélasser sous les projecteurs internationaux et d’exploiter un rare moment de levier dans ses relations avec la Russie.

M. Loukachenko a aiguillonné la Pologne, laissant entendre que les forces de Wagner basées en Biélorussie constituaient une menace pour eux, et que M. Loukachenko devrait être remercié d’avoir empêché les combattants de Wagner de « partir en voyage à Varsovie et à Rzeszow ».

Il a également été signalé que des hélicoptères biélorusses étaient impliqués dans des violations des frontières – toutes conçues pour accroître les tensions avec les voisins de l’OTAN de la Biélorussie.

Cependant, cette rhétorique incendiaire du dirigeant biélorusse a fait de lui le deuxième dirigeant le plus populaire de Russie – peut-être son public cible.

Les apparitions régulières de M. Loukachenko dans les médias étaient une preuve supplémentaire qu’il profitait de ses « 15 minutes de gloire ».

Mais, alors que le président Poutine réaffirmait progressivement son autorité, remaniait ses hauts commandants et consolidait sa base de pouvoir, son attention commença à se tourner vers Wagner – et Prigozhin en particulier.

Certains combattants mercenaires de Wagner ont été assimilés à l’armée russe, tandis que beaucoup ont été redéployés dans l’opération africaine de Wagner – tous conçus pour éroder la base de pouvoir de Prigozhin.

Ces combattants de Wagner qui sont restés en Biélorussie n’avaient pas de rôle immédiat, mais les mercenaires suivent l’argent, alors qui les paierait ?

M. Loukachenko a initialement supposé que la Russie paierait, mais cela ne s’est pas produit, et ni lui ni M. Poutine ne veulent que les restes d’une tentative de coup d’État deviennent des « armes à feu », donc les rapports suggèrent que M. Loukachenko cherche maintenant à expulser Wagner en tant que exercice de « limitation des dégâts ».

Quelques mercenaires wagnériens resteront pour mener une formation militaire pour la Biélorussie – formation qui avait été menée par des soldats russes, libérant ainsi ces derniers pour des missions militaires en Ukraine.

Pendant ce temps, bien que M. Loukachenko ait exploité sa brève opportunité de secouer le sabre international et d’accroître son influence auprès du président Poutine, il doit maintenant essayer de gérer les retombées de cet épisode.

L’ambition de Vladimir Poutine reste d’entraîner la Biélorussie dans le conflit avec l’Ukraine, et bien que M. Loukachenko reconnaisse les risques associés à une décision aussi impopulaire, son avenir reste inexorablement lié à celui du dirigeant russe.

Si le président Poutine échoue, M. Loukachenko échoue également, et ce n’est pas l’héritage que le dirigeant biélorusse a prévu.

Le président Loukachenko est un opportuniste qui a cherché à tirer parti de la brève fenêtre de vulnérabilité du président Poutine.

Mais, malgré les ambitions personnelles de M. Loukachenko, sa rhétorique de plus en plus erratique et imprévisible a accru les tensions entre la Biélorussie et l’OTAN, mais a peut-être aussi trahi ses véritables ambitions à un électorat biélorusse de plus en plus sceptique.

Les présidents Poutine et Loukachenko sont des dirigeants de plus en plus autocratiques dont les actions égoïstes et égoïstes risquent d’aggraver la guerre en Ukraine.

Plus inquiétant encore, leur comportement de plus en plus erratique et imprévisible n’est pas fondé sur le soutien des peuples russe et biélorusse, est manifestement dictatorial et a des conséquences de plus en plus graves pour la paix et la sécurité mondiales.