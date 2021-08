Alexandre le Grand: le conquérant de Djokovic, Zverev, écrase Khachanov et devient le premier Allemand à remporter l’or en tennis masculin aux Jeux olympiques

Une série de sept matchs consécutifs réussis au milieu du match a pratiquement mis fin au défi du numéro 25 mondial Khachanov et a donné au finaliste de l’US Open Zverev une victoire 6-3, 6-1 pour sceller le titre après une victoire décisive sur le numéro un mondial Novak Djokovic en demi-finale.

Zverev a admis qu’il avait semblé « impossible » de battre le grand Djokovic de tous les temps, et il a rendu sa tâche dans le look final beaucoup plus facile que cette description, il n’a eu besoin que de 79 minutes pour décrocher l’or.

Khachanov, qui avait décrit le fait de remporter une médaille comme « l’un des rêves devenus réalité » après sa victoire en deux sets sur Carreno Busta dans les quatre derniers, a terminé une belle campagne avec l’argent.

Le quart de finaliste de Wimbledon, né à Moscou, avait remporté ses deux dernières rencontres précédentes avec Zverev, mais s’est retrouvé face à un adversaire en pleine forme dans le match décisif.

Dans le match pour la médaille de bronze samedi, Busta a battu Djokovic en trois sets pour renvoyer la superstar serbe à la maison les mains vides.

Ailleurs, les têtes de série tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova ont battu la Suisse Belinda Bencic – la gagnante du tournoi en simple féminin – et Viktorija Golubic 7-5, 6-1 en finale du double féminin.