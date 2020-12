L’ancien défenseur d’Arsenal, Martin Keown, pense qu’Alexandre Lacazette est capable d’être la réponse à leurs problèmes de buteur après une performance accrocheuse en position n ° 10 contre le Rapid Vienne en Ligue Europa.

Avec le derby du nord de Londres dimanche, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a reposé plusieurs de ses grands joueurs et a donné l’occasion à ceux qui étaient en marge de l’impressionner.

Et Lacazette a ravi les 2000 supporters des Emirats avec une belle frappe à distance pour ouvrir le score à la 10e minute.

Déployé derrière l’attaquant central Eddie Nketiah, Lacazette semblait apprécier son rôle plus profond et enchaînait bien le milieu de terrain et attaquait bien à ses 63 minutes sur le terrain.

Lacazette espère maintenant avoir fait assez pour convaincre Arteta de le lancer ce week-end contre Tottenham.

Arsenal occupe la 14e place du classement de la Premier League avec seulement 10 buts marqués et huit points derrière leurs voisins en tête de table.

Et Keown pense que l’affichage de Lacazette aura donné à Arteta quelque chose à penser.

« Si vous regardez [Pierre-Emerick] Aubameyang et Lacazette – deux très bons attaquants – jouent rarement ensemble, en couple, Emery l’a fait pour un sort avec [Mesut] Ozil jouant contre lui, ou [Aaron] Ramsey », a déclaré Keown sur BT Sport.