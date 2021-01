L’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette a salué Mikel Arteta pour un récent changement tactique qu’il a apporté.

Les Gunners ont remporté des victoires consécutives au cours de la période des fêtes et semblent à nouveau à la hausse après un terrible début de saison.

Beaucoup espèrent avoir pris le virage sur leur forme misérable après les victoires sur Chelsea et Brighton.

Et l’attaquant des Gunners Lacazette dit qu’il pense que la raison de leur amélioration des résultats a été un ajustement tactique par Arteta pour permettre à plus de joueurs attaquants de bombarder.

« L’entraîneur me place comme un n ° 9, mais plus avec un rôle à jouer pour mes coéquipiers et beaucoup de défis », a déclaré Lacazette à RMC.

« Ce n’est pas vraiment une position 10, ni un n ° 9 à l’ancienne qui doit rester en tête et marquer des buts.

«Il connaît mes qualités et sait que j’aime jouer court et aider mes coéquipiers dans le développement du jeu.

«Maintenant, nous sommes quatre derrière et trois milieux de terrain. C’est beaucoup plus facile, car avant, nous manquions de joueurs offensifs.