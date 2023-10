Alexandre « Alex » Assouline et Solange Pin se sont rencontrés en 2007 alors qu’ils étaient deux adolescents français à Manhattan. Leurs deux familles avaient quitté Paris pour s’installer à New York pour leur travail et, à leur tour, avaient inscrit leurs enfants au Lycée Français bilingue de New York, dans l’Upper East Side. Les nouveaux enfants se retrouvèrent dans le couloir, les sacs à dos remplis de livres.

C’était juste la première fois que la vie les réunissait. Ils ont fini par fréquenter les collèges voisins de Montréal, où ils ont fréquenté les mêmes cercles étudiants. Après avoir obtenu son diplôme, Alex a déménagé à New York, où il a travaillé aux côtés de la maison d’édition de luxe éponyme de sa famille, Assouline, et Solange est allée à Londres. Pourtant, quelques années plus tard, en 2020, tous deux se sont retrouvés à attendre la fin de la pandémie à Paris. Alex tend la main à Solange et lui demande si elle souhaite faire une promenade le long de la Seine. Ils se sont rencontrés place de la Concorde, et 15 ans plus tard, ils sont enfin tombés amoureux.

En novembre 2022, Alex a proposé à Solange, qui travaille dans le développement commercial chez Lightbox Jewelry, une marque de diamants de laboratoire appartenant à De Beers, au Cuixmala Resort à Puerto Vallarta, lors d’un dîner autour d’un feu de joie sur la plage. “Le soir de la demande en mariage, il y avait un autre couple dans les parages et Solange pensait que l’installation était pour eux, donc cela a vraiment été une surprise lorsque j’ai proposé”, explique Alex.

«J’étais sans voix», ajoute Solange. “C’était le moment le plus magique de ma vie.”

Au départ, le couple souhaitait se marier au Maroc. Cependant, en février, ils ont déménagé là où leur histoire d’amour a commencé : Paris. « Paris était pour nous une destination de mariage, car nous n’y vivons pas, mais nous nous sentions quand même comme chez nous, ce qui était le meilleur des deux mondes », explique Alex. Un léger problème ? Comme ils voulaient se marier cet été, ils n’avaient que six petits mois pour tout réaliser.

Avec l’aide de Joanna Ascher et Lisa Cohen de Social Studio, ils l’ont fait de façon fantastique avec un mariage de trois jours en juillet à travers la ville française. Jeudi, ils se sont légalement mariés lors d’une cérémonie civile au grand hôtel de ville du 8e arrondissement. Solange portait une robe vintage Valentino et des bijoux en diamants naturels que lui avait prêtés De Beers. À la dernière minute, elle a décidé de glisser dans ses cheveux une fleur en soie que sa mère avait portée le jour de son mariage. Elle a associé le tout à une pochette Olympia Le-Tan personnalisée brodée de l’invitation de mariage du couple, un cadeau surprise offert par Alex quelques instants auparavant. «C’était tellement spécial et je le chérirai pour toujours», dit Solange. Alex, quant à lui, a opté pour un costume bleu Dolce & Gabbana Alta Sartoria.