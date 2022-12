Alexandra Pelosi sur le tournage de sa mère, Nancy Pelosi, le 6 janvier

La cinéaste Alexandra Pelosi a réalisé 14 documentaires, aucun plus intimiste, laborieux ou déstabilisant que son dernier. Le sujet est sa mère, Nancy Pelosi.

La jeune Pelosi, 52 ans, a filmé sa famille élevée à San Francisco avant que sa mère ne devienne membre du Congrès démocrate et a capturé son ascension (deux fois) au poste de président de la Chambre, ainsi que de nombreux autres moments politiques. “Elle invite la famille à tout – chaque État de l’Union, chaque fois qu’elle prête serment”, a déclaré sa fille, la plus jeune de ses cinq enfants.

Elle a également vu sa mère, aujourd’hui âgée de 82 ans, devenir la cible de critiques de droite. “Fox News a fait de mon nom de famille un juron il y a des années”, a déclaré Alexandra Pelosi.

Elle et l’un de ses fils étaient au Capitole le 6 janvier 2021, alors que l’orateur a été transporté de son bureau vers un endroit sûr au milieu de l’attaque. Les images que le cinéaste a tournées ce jour-là ont ensuite été partagées avec le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur les événements, et elles fournissent un couronnement dramatique au documentaire. « Pelosi à la maison », qui sera diffusé sur HBO à partir de mardi. Tiré de plus de 800 heures de séquences collectées au fil des décennies, il dépeint Nancy Pelosi, qui a annoncé le mois dernier qu’elle quitterait ses fonctions de conférencière, en tant que politicienne énergique et obstinée.