Alexandra Paul : une ancienne patineuse artistique olympique décède à l’âge de 31 ans dans un accident de voiture | Nouvelles du monde

Un ancien patineur artistique olympique est décédé à l’âge de 31 ans après un accident impliquant sept véhicules.

Alexandra Paul, 31 ans, se trouvait dans une voiture avec son bébé lorsqu’un camion est entré en collision avec eux et que cinq autres véhicules se sont arrêtés en file, a indiqué la police canadienne.

L’accident s’est produit mardi dans le canton de Melanchthon, en Ontario.

Paul a été déclaré mort, mais son bébé a été emmené dans un hôpital pour enfants voisin pour y être soigné pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

En lui rendant hommage sur sa page Instagram, Patinage Canada a déclaré : « C’est avec le cœur lourd que Patinage Canada annonce le décès soudain d’un membre cher de notre communauté de patinage, Alexandra Paul.

« Étoile brillante sur et hors glace, le dévouement, la passion et les talents remarquables d’Alexandra ont laissé une marque indélébile sur le monde du patinage artistique.

« Alors que nous nous souvenons des contributions d’Alexandra au sport, nous réfléchissons également à « la camaraderie et l’esprit sportif dont elle a été l’exemple ».

Patinage Canada a déclaré que Paul « était non seulement un athlète accompli, mais aussi un véritable modèle pour les patineurs en herbe, démontrant les valeurs de résilience, de persévérance et de conduite sportive ».

Il ajoute : « Nos pensées vont à la famille d’Alexandra, à ses amis et à tous ceux qui ont eu la chance de la connaître pendant cette période difficile. »

Paul et son mari et partenaire de patinage Mitchell Islam ont remporté plusieurs médailles internationales, trois médailles aux championnats canadiens et ont participé aux Jeux olympiques de Sotchi 2014. Elle a pris sa retraite en 2016.