Alexandra Paul, ancienne olympienne de patinage artistique, identifiée comme étant sa nouvelle maman, tuée dans l’accident d’un CR 124 dans le canton de Melanchthon

Un olympien de patinage artistique de Barrie, en Ontario. a été identifiée comme étant la femme de 31 ans tuée dans une collision impliquant plusieurs véhicules dans le canton de Melancthon, au nord de Shelburne, plus tôt cette semaine.

Alexandra Paul, 31 ans, se trouvait dans un véhicule avec son petit garçon mardi après-midi lorsque la police a déclaré qu’un camion de transport était entré dans une zone de construction sur la route de campagne 124 et s’était écrasé dans la file de voitures arrêtées. Des équipes d’urgence, des policiers et une ambulance aérienne se rendent sur les lieux d’un accident mortel impliquant plusieurs véhicules sur la route de comté 124, dans le canton de Melancthon, le mardi 22 août 2023. (Source : OPP/Twitter)La police a déclaré que son bébé avait été emmené dans un hôpital pour enfants pour y être soigné pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Trois autres personnes ont également été blessées dans l’accident, dont un homme de 67 ans, qui a été transporté par avion vers un centre de traumatologie.

Originaire de Midhurst, en Ontario, Paul a rencontré son mari, Mitch Islam, à la Mariposa School of Skating de Barrie en 2009.

Le duo de danse sur glace a ensuite concouru en 2010 aux Championnats du monde juniors, remportant une médaille d’argent et se rendant aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi 2014, terminant 18e.

En 2016, Paul et Islam ont pris leur retraite du patinage de compétition et le couple s’est marié à l’automne 2021.

Le père d’Islam, David, copropriétaire du Mariposa International Training Centre, a confirmé la tragique nouvelle à ses employés dans une déclaration qui dit notamment : « La tragédie qui a frappé les familles Paul et Islam mardi après-midi est insondable. , SMS et e-mails témoignent des vies qu’Alex et Mitch ont touchées. »

Il poursuit : « Comme vous pouvez sans aucun doute le ressentir, Mitchell aura besoin de temps et d’espace pour faire face à la perte de sa partenaire idéale et de sa mère au profit de Charles. »

Alexandra Paul et Mitch Islam sont représentés sur cette photo non datée. (Source : Facebook/Alexandra Paul)

En 2021, Paul est devenu avocat associé chez Barriston Law, exerçant dans les domaines des testaments, des successions, de l’immobilier et du droit des sociétés.

Dans une déclaration à CTV News, Joanne McPhail, associée directrice chez Barriston Law, a écrit : « La perte d’Alex en tant qu’ami et collègue a été dévastatrice pour tout le monde chez Barriston Law. Alex est venu chez nous d’abord comme étudiant d’été, puis a fait son stage chez nous, puis a exercé chez nous en tant que jeune avocate après son admission au Barreau en 2021.

Elle était un membre apprécié de notre équipe et une amie proche pour beaucoup d’entre nous. Elle a assisté à notre tournoi de golf la semaine dernière et était très enthousiasmée par son avenir, tout comme nous.

Sa personnalité joyeuse et sa passion intense pour son travail et sa famille nous manqueront. Elle était gentille, curieuse et motivée dans chaque entreprise qu’elle entreprenait. Nos pensées et nos cœurs vont à son fils, Charlie, à son mari Mitch et à toute sa famille. » Alexandra Paul est représentée sur cette photo non datée aux côtés de son mari, Mitch Islam et de son bébé, Charlie. (Source : GoFundMe)Une campagne GoFundMe lancée vendredi après-midi pour l’avenir du fils du couple déclare : « Alors qu’une réussite canadienne est tragiquement interrompue, on se souviendra d’Alex comme d’une jeune femme passionnée et déterminée qui pouvait illuminer n’importe quelle pièce dans laquelle elle entrait.

Elle était non seulement gentille, instruite, pleine d’esprit et résolue, mais Alex était également un incontournable de la communauté internationale du patinage artistique, représentant le Canada aux Jeux olympiques.

Mais surtout, on se souviendra d’Alex comme d’une fille, d’une sœur, d’une épouse et d’une mère aimante pour Charlie. »

Un livre de condoléances sera disponible pour ceux qui souhaitent présenter leurs respects au centre récréatif Allandale sur Bayview Drive à Barrie lundi après-midi.

La police affirme qu’aucune accusation n’a encore été portée dans cette collision meurtrière.

Les témoins de l’accident qui souhaitent parler aux services d’aide aux victimes peuvent contacter les services aux victimes de Caledon/Dufferin au 905-951-3838.

La police provinciale continue d’encourager toute personne ayant des informations sur la collision, y compris des images de caméra de tableau de bord, à contacter Dufferin OPP au 1-888-310-1122.